Más de un millar de estudiantes se manifiestan en Murcia contra el 'Decreto 3+2'

Publicado 26/02/2015 13:30:30 CET

MURCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de estudiantes se han manifestado este jueves por las calles del centro de Murcia contra el 'Decreto 3+2' por el cual se reduce los grados universitarios a tres cursos y aumenta a dos los másteres.

Los manifestantes han recorrido las calles del centro de Murcia tras una pancarta en la que podía leerse 'No al 3+2! Ni ahora ni nunca', y con carteles en los que se podía leer '3+2, ¿os habéis repartido ya el pastel?' o 'Contra los ataques a la educación pública'.

Además, los estudiantes coreaban proclamas como "una beca no es una hipoteca", "fuera empresas de la universidad", "avanzar, construir, movimiento estudiantil"; o "los estudiantes si no luchan no hay escucha".

El responsable de organización de la Comisión de la Coordinadora de Estudiantes de la Región de Murcia (CERM), Alan Alzate Luque, ha indicado a Europa Press que la manifestación y la huelga es un medio de presión que tienen los estudiantes para mostrar su disconformidad con el sistema educativo, que "prima los intereses de las grandes empresas sobre los intereses de los propios estudiantes".

"Así vemos, por ejemplo, cómo se está reduciendo la inversión estatl en la educación pública mientras se sigue becando o subvencionando a instituciones privadas que funcionan como empresas pero pertenecen al sector de la educación", mientras "se empeora la situación en los institutos y universidades".

Este empeoramiento, destaca Alzate, "ya se puede ver con la masificación en nuestras aulas, la falta de equipo técnico bueno en Formación Profesional o cómo vemos que las tasas aumentan cada vez más en la universidad".

Por ello, han hecho un llamamiento a los estudiantes a que se unan a las reivindicaciones, peor que también luchen "en su día a día, en su centro de estudios, y se unan a la CERM"

Alzate ha indicado que la manifestación es la desembocadura de un trabajo previo que se viene haciendo desde comienzos del año y finales de 2014, yendo a institutos a repartir octavillas, a dar mítines "express" o haciendo asambleas con los estudiantes.

Alzate