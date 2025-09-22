Más de una treintena de actividades de ocio juvenil llenarán Murcia de cultura, deporte y naturaleza hasta diciembre

La concejal de Talento Joven y Espacios Públicos de Murcia, Sofía López-Briones, presenta las actividades de ocio juvenil de Murcia - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes de Murcia tendrán a su alcance 14 fines de semana repletos de experiencias con un total de 34 actividades, que arrancan este viernes y hasta el 20 de diciembre, que van desde talleres creativos y formativos hasta rutas de aventura, observaciones astronómicas y actividades vinculadas al 1.200 aniversario de la ciudad. De esta forma, la programación ofrece un total de 650 plazas en 19 localizaciones diferentes durante 13 fines de semana.

Entre los talleres programados en los distintos centros juveniles del municipio de Murcia, destacan los de destreza manual, como 'Crochet' y 'Customiza tus prendas', que se llevarán a cabo los sábados en el Espacio Joven 585m2.

En estos talleres, los jóvenes se iniciarán en la costura, con un enfoque en la concienciación sobre el impacto económico, social y ambiental de la industria textil y valorarán la reutilización de ropa usada como una forma de contribuir a la prevención de residuos.

En el espacio joven 585m2 continúa el taller de Cómic manga, donde los participantes aprenden las técnicas básicas del dibujo japonés de cómic, como la creación de personajes, el diseño de escenas y el uso de la narrativa visual.

Además, el baile y la música tendrán un papel destacado en esta edición con el taller de 'K-pop', baile popular coreano y estilo musical de gran aceptación entre los jóvenes, programado los viernes en el 'Espacio joven la Nave'. Se continúan desarrollando los talleres de Lengua de Signos y pintura creativa los viernes y sábados en el 'Espacio Joven 585m2'.

En esta edición destaca el taller de "'Economía doméstica', donde los participantes aprenden sobre presupuesto, ahorro, gestión de deudas y la importancia de un consumo responsable. El taller también cubre temas como la planificación de gastos, el manejo de ingresos y el uso de herramientas digitales para controlar las finanzas.

Además, se fomenta el desarrollo de habilidades para tomar decisiones financieras informadas y responsables en su vida cotidiana. Este taller se impartirá los sábados por la mañana en el 'Espacio Joven 585m2' y también se incorporan otros talleres como Defensa Personal, Escritura Creativa, Tenis de Mesa, GAP y Esgrima, que ofrecen a los jóvenes una amplia variedad de opciones para desarrollar nuevas habilidades.

Como en ediciones anteriores, Redes programará en colaboración con el Centro Social Universitario de la UMU las actividades de Salsa, Bachata y Teatro, muy demandadas por la población universitaria.

Debido al gran éxito y la alta demanda de las actividades de Escape, se han programado dos sesiones de Escape Room, el domingo 2 y 16 de noviembre, así como una actividad de Realidad Virtual el domingo 19 de octubre.

Además, se llevará a cabo dos Observaciones Astronómicas el viernes 31 de octubre y el sábado 29 de diciembre, donde se tendrá la oportunidad de observar el cielo nocturno a través de telescopios.

Otra novedad en esta programación es el 'Campeonato inclusivo de tenis de mesa' el 20 de diciembre, estableciendo la participación de personas con y sin discapacidad, fomentando la igualdad de oportunidades y el trabajo en equipo.

A través de esta actividad, se promueve la integración social, el respeto y la diversión para todos los participantes, independientemente de sus capacidades.

En cuanto a las actividades de aventura y naturaleza destaca el Paddle surf en La Manga el 4 de octubre, 'Barranco acuático de La Mela' el 11 de octubre, Descenso y maniobra con Cuerdas en La Cueva del Gigante el 18 de octubre, Vía Ferrata en El Cañón de Almadenes el 26 de octubre, Barranquismo en el Cigarrón en horario nocturno el 15 de noviembre, Vía Ferrata Redován K2 el 23 de noviembre y el 13 de diciembre Taller de Orientación en la Naturaleza con mapa y brújula.

Con motivo del 1.200 aniversario de la ciudad de Murcia, se han programado una serie de actividades que permitirán a los participantes conocer y disfrutar de la rica historia y patrimonio de la ciudad.

Entre ellas, destacan 'Ruta Cultural 1200 años de Historias y Leyendas' el 25 de octubre, que nos sumergirán en el fascinante pasado de la ciudad y Gymkhana Cultural por la ciudad de Murcia, que se llevará a cabo el 8 de noviembre.

También, como parte de la celebración, se ofrecerá el Taller Dibujo y Pintura: Paisajes y Monumentos de la Murcia medieval del Siglo XII y se impartirán los viernes en el Espacio Joven La Nave.

Para los amantes del senderismo, se realizarán dos rutas especialmente diseñadas para conmemorar este aniversario: 'Senderismo. El entorno del Rey Lobo: Un viaje a través del Tiempo', el 30 de noviembre y 'Senderismo. Sendero de la huerta de Murcia: La rueda de La Ñora y acequias de Murcia' el 20 de diciembre.

Para poder participar en las actividades los jóvenes deben tener entre 12 y 30 años de edad, residir en el municipio de Murcia y rellenar el formulario de inscripción en la web 'www.redestiempolibremurcia.es'.

Para más información, se podrá enviar un correo electrónico a 'redesmurcia@salzillosi.com' o consultar su cuenta de Instagram '@redesmurcia' y Twitter '@REDESMURCIA1' o llamando al '968 112050' en el horario de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas y de lunes a jueves de 16.30 a 19.00 horas.