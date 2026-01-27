La mascarilla dejará de ser obligatoria en los centros sanitarios de la Región de Murcia este jueves

Archivo - Una sanitaria con mascarilla - CARM - Archivo

MURCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El uso de la mascarilla dejará de ser obligatorio a partir de este jueves, 29 de enero, en los hospitales públicos y privados, centros de salud de Atención Primaria y centros de Salud Mental, consultorios y servicios de urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la Región de Murcia.

Esta norma decae debido a que la incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) mantiene una intensidad epidémica baja desde la semana 52, según informaron fuentes de la Comunidad Autónoma sobre datos aportados por el Servicio de Epidemiología.

En concreto, el informe publicado este martes refleja que la incidencia de infecciones respiratorias agudas en la Región de Murcia ha bajado un 7,6 por ciento en la última semana epidemiológica. En Así, la gripe desciende un 40,9 por ciento; el Covid, un 16,7 por ciento; y la bronquitis/bronquiolitis baja un 7,9 por ciento.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha recordado que "todas las decisiones en torno a la obligatoriedad de la mascarilla se han adoptado siempre en base al criterio de los técnicos para proteger a la población, especialmente a los más vulnerables".

En este sentido, ha incidido en que "aunque ya no sea obligatoria, es recomendable su uso cuando presentemos síntomas de infección de las vías respiratorias y cuando estemos en compañía de pacientes vulnerables como personas mayores, niños o pacientes inmunodeprimidos".

Pedreño ha querido, además, agradecer a la población "su comportamiento ejemplar y su compresión ante estas medidas".

Desde la Consejería Salud se incide en que los principales mecanismos para la transferencia de estas infecciones son la transmisión por contacto directo con personas infectadas (gotas y la transmisión aérea) o de forma indirecta mediante objetos y superficies contaminadas, por lo que insiste en la importancia del lavado de manos frecuente.

La obligatoriedad del uso de la mascarilla entró en vigor el 9 de diciembre ante el aumento de las IRA en la Región de Murcia, y se fue prorrogando hasta el 28 de enero.