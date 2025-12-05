Archivo - La mascarilla será obligatoria en hospitales, centros de salud y SUAP de la Región de Murcia desde este martes - CARM - Archivo

MURCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El uso de la mascarilla será obligatorio en los hospitales, centros de salud y en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la Región de Murcia a partir del martes 9 de diciembre

La Consejería de Salud emitirá en los próximos días una orden que regule esta medida ante el aumento de la gripe estacional. La orden establecerá el uso obligatorio de la mascarilla en hospitales, con independencia de que la titularidad sea pública o privada, centros de salud, consultorios y servicios de urgencias de Atención Primaria a partir del 9 de diciembre, según han informado fuentes del Gobierno regional en una nota de prensa, tras la reunión que ha mantenido el consejero de Salud, Juan José Pedreño este viernes con los gerentes de las nueve áreas de Salud para coordinar las actuaciones ante el aumento de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas.

Pedreño, ha explicado que esta decisión se ha tomado "en base al criterio de los técnicos del Servicio de Epidemiología, debido al aumento de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas en las últimas semanas y la previsión de que aumente. De esta manera, nos anticipamos a los efectos que esto pudiera tener en la presión asistencial del sistema sanitario".

Según el último informe de Epidemiología, la incidencia de infecciones respiratorias agudas ha aumentado esta semana en un 19% respecto a la anterior. Concretamente, la gripe ha experimentado un incremento de la incidencia de un 110%; el COVID-19, ha ascendido un 29%, y la bronquitis /bronquiolitis, un 6,9%.

La orden estará vigente hasta final de año, aunque será revisable en dos semanas. Esta también recomendará el uso de mascarilla de modo particular en los centros y servicios del ámbito social dedicados a la atención de personas mayores y/o con discapacidad, tanto de carácter residencial como en centros de día, sean públicos, concertados o privados; en las consultas sanitarias privadas en las que exista una mayor interacción y cercanía entre los profesionales sanitarios y los pacientes; y en los establecimientos sanitarios, en especial en las oficinas de farmacia.