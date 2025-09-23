Un matrimonio y sus dos hijas, heridos leves en un accidente de tráfico al volcar su turismo en Yecla

MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un matrimonio con sus dos hijas, de corta edad, resultaron este lunes heridas leves al volcar el turismo en el que viajaban en la A-33, en la localidad de Yecla, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El siniestro se registró sobre las 16.49 horas, en el kilómetro 48 de la A-33, en sentido Murcia cuando, por causas que se desconocen, un turismo volcó en la mediana.

El '1-1-2' recibió varias llamadas alertando del accidente, en el que cuatro personas estaban heridas leves, todas de la misma familia, al tratarse de un matrimonio con sus dos hijas de corta edad.

Hasta el lugar se desplazaron ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras. Finalmente, los cuatro heridos fueron trasladados al hospital Virgen del Castillo de Yecla.