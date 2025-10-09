Los mayores de 60 años pueden pedir desde este viernes su cita para recibir la vacuna frente a la gripe

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud ha dado cuenta este viernes al Consejo de Gobierno de que, desde este jueves , los mayores de 60 años pueden solicitar en el portal web de Murciasalud su cita para vacunarse frente a la gripe, mientras que las personas de 70 años o más pueden hacerlo también para recibir la vacuna frente a la Covid-19.

La campaña de vacunación comenzará el martes, 14 de octubre, en todos los centros de salud de la Región, con una previsión de cerca de 400.000 personas vacunadas entre población mayor y grupos de riesgo.

De forma paralela, la vacunación ya se encuentra en marcha en otros colectivos. El pasado 29 de septiembre comenzó en los colegios para más de 145.000 niños de entre 2 y 9 años, y el 6 de octubre se inició en las residencias de mayores y personas con discapacidad.

La vacuna frente a la gripe y la dosis de vacuna adaptada frente a la Covid-19 también se ha comenzado a administrar a embarazadas y personas con distintas patologías, así como a trabajadores sanitarios y antigripal en trabajadores esenciales.

Por su parte, las personas de los grupos no prioritarios podrán vacunarse en su centro de salud, consultorio o punto de vacunación habitual, aproximadamente en el mes de diciembre, en función de la disponibilidad de dosis.

El coste total de esta campaña de vacunación antigripal asciende a 3,7 millones de euros. Entre los grupos en los que se recomienda la vacunación estacional se encuentra el personal sanitario y sociosanitario, ya que tienen mayor exposición en el entorno laboral.

El principal motivo de su vacunación es su propia protección pero, además, ésta permite aumentar la protección de las personas vulnerables a las que asisten, así como la de las personas con las que conviven.