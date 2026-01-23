MC exige la variante de Alumbres y un plan ferroviario para Cartagena tras el accidente en la vía del FEVE

MC exige la variante de Alumbres y un plan ferroviario para Cartagena tras el accidente en las vías - MC CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz y secretario general de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, ha pedido que el accidente ocurrido este pasado jueves en la línea del FEVE Cartagena-Los Nietos sirva "para lo que no sirvió el accidente de Chinchilla: para tomar conciencia antes de que suceda algo irreparable".

"La variante de Alumbres es absolutamente necesaria para sus vecinos. PSOE, PP y la Autoridad Portuaria la han prometido durante años, pero seguimos esperando", ha añadido. Giménez Gallo ha subrayado que lo sucedido "debe servir para poner de plena actualidad la necesidad de esta variante", una infraestructura que considera imprescindible para la seguridad del municipio, según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

"Los alumbreños llevan décadas siendo engañados por PSOE, PP y la Autoridad Portuaria. Las mercancías peligrosas siguen pasando por allí, como lo harán por toda Cartagena si no se construye una infraestructura con la lógica de los tiempos, que pase por Los Camachos y conecte el Valle de Escombreras con el Corredor Mediterráneo", ha denunciado.

Así, el portavoz de MC ha afirmado que las vías del tren siguen dividiendo Alumbres en dos, generando "un problema histórico de seguridad, movilidad y cohesión urbana" y ha lamentado que "en pleno 2026 seguimos teniendo barrios literalmente cortados por las vías, con pasos a nivel inseguros y sin una solución real encima de la mesa".

De igual forma, MC ha puesto el foco especialmente en los pasos a nivel de la línea de FEVE, por el riesgo para peatones, trabajadores y escolares. "No podemos esperar a que ocurra una desgracia para reaccionar. El incidente de ayer demuestra que en cualquier momento puede suceder un suceso desafortunado si no se refuerza la seguridad", ha afirmado.

Por otra parte, Giménez Gallo ha insistido en que Cartagena "continúa aislada ferroviariamente, sin conexión de alta velocidad y sin un plan real de modernización". "Cartagena sigue fuera del mapa del AVE y no es casualidad: es el resultado de años de silencio y sumisión política", ha denunciado, añadiendo que "nos dejaron sin tren en 2022 por decisiones torpes adoptadas en 2001 y en los años sucesivos".

El portavoz ha señalado que la vía Cartagena-Madrid "nunca se repuso tras el siniestro de Chinchilla y hoy ni siquiera existe", lo que considera un "ejemplo extremo del abandono institucional". "Dicen que somos capital turística, capital industrial, capital de muchas cosas pero nos niegan la infraestructura más básica para el desarrollo: el ferrocarril", ha añadido, "es el momento de que las autoridades respondan a Cartagena y, si no lo hacen, Cartagena saldrá a la calle", ha concluido.