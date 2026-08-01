Una media de 40.170 trabajadores faltó cada día a su puesto de trabajo en la Región por una incapacidad temporal en 2024

Archivo - Un obrero realiza su labor en el tejado de una vivienda, en foto de archivo. - AYTO.HUELVA - Archivo

MURCIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una media de 40.170 trabajadores no acudió cada día a su puesto de trabajo en la Región de Murcia durante 2024 como consecuencia de una incapacidad temporal (IT). En conjunto, la comunidad perdió el 6,81 por ciento de las jornadas potenciales de trabajo, un porcentaje 14,7 por ciento superior al promedio nacional.

La ficha regional elaborada por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) analiza la evolución de la incapacidad temporal en Murcia a partir de la totalidad de los procesos registrados por la Seguridad Social.

El informe pone de manifiesto que la incapacidad temporal continúa aumentando en la Región de Murcia. Desde 2018, el indicador que mide el porcentaje de jornadas potenciales de trabajo perdidas por IT ha crecido un 51,4 por ciento, reflejando una intensificación del fenómeno que afecta tanto a empresas como a trabajadores y al conjunto del sistema de protección social.

Durante 2024 se perdieron 25 jornadas de trabajo por empleado, frente a las 16 jornadas registradas en 2018, lo que sitúa a la Región de Murcia entre las comunidades con mayor incremento del absentismo asociado a la incapacidad temporal.

El estudio señala que el incremento de la incapacidad temporal no responde únicamente al mayor número de bajas iniciadas, sino también a su creciente duración. En la Región de Murcia, las bajas que superan el año representan alrededor del 6 por ciento de los procesos, pero concentran más del 29 por ciento de todas las jornadas laborales perdidas, explicando además el 38 por ciento del incremento del indicador registrado desde 2018.

Asimismo, el 17,8 por ciento de los procesos activos supera ya los doce meses de duración, lo que confirma el creciente peso de las bajas prolongadas dentro del conjunto de la incapacidad temporal.

SECTORES CON MAYOR INCIDENCIA

El indicador de la incapacidad temporal no es homogéneo entre sectores de actividad. En la Región de Murcia, las mayores pérdidas de jornadas laborales se concentran en las actividades administrativas y servicios auxiliares (seguridad, limpieza) superando el 14 por ciento, el suministro de agua y saneamiento (7,7%) y las actividades sanitarias y de servicios sociales (7,62%), sectores donde el impacto de las bajas laborales resulta especialmente elevado. En Murcia, llama la atención el sector de energía en cual las jornadas perdidas por IT han aumentado más del 300 por ciento.

TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y SALUD MENTAL

Las patologías musculoesqueléticas continúan siendo la principal causa de incapacidad temporal en la Región de Murcia. Junto con los problemas relacionados con la salud mental concentran el 52 por ciento del indicador de incapacidad temporal.

El informe destaca especialmente la evolución de los problemas de salud mental, cuya contribución en el indicador de IT ha aumentado un 111,7 por ciento desde 2018, siendo una de las causas que más ha crecido durante los últimos años.

Otro de los factores que explica el elevado impacto de la incapacidad temporal en la Región de Murcia es la repetición de procesos entre un mismo grupo de trabajadores. El informe revela que el 15,3 por ciento de los trabajadores acumula más de una baja durante el periodo analizado, pero concentra el 64 por ciento de las bajas y el 59,1 por ciento del total de las jornadas laborales perdidas por incapacidad temporal.

Este comportamiento pone de manifiesto la importancia de desarrollar estrategias preventivas específicas dirigidas a las personas trabajadoras con mayor recurrencia de procesos, favoreciendo actuaciones de seguimiento y gestión.

1 DE CADA 5 BAJAS DE MÁS DE UN AÑO TERMINA EN INCAPACIDAD PERMANENTE

En la Región de Murcia, solo el 21 por ciento de las bajas que superan un año de duración finaliza con el reconocimiento de una incapacidad permanente. Los autores del estudio destacan que reducir la duración de las bajas prolongadas constituye uno de los principales retos para contener el crecimiento de la incapacidad temporal y mejorar tanto los resultados en salud como la sostenibilidad del sistema.

Además, el informe sitúa a la Región de Murcia en la séptima posición entre las comunidades autónomas con mayor nivel de ausencias laborales por incapacidad temporal, lo que pone de manifiesto la magnitud del fenómeno en el ámbito regional.

La ficha de Murcia forma parte de la colección de análisis regionales elaborada conjuntamente por Umivale Activa y el Ivie. El estudio utiliza información de la Sala Segura del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo que permite analizar la totalidad de los procesos de incapacidad temporal registrados y no únicamente una muestra.

Esta línea de investigación amplía el Estudio socioeconómico de la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España, incorporando una lectura territorial de la incidencia, la duración, la repetición, las patologías, las bajas de larga duración y su coste económico.