Medio Ambiente defiende que el plan de la tortuga mora "no prohíbe la actividad agrícola ni obliga a cambiar cultivos"

Archivo - Ejemplares de tortuga mora (testudo graeca) - CARM - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, ha defendido en el Pleno de la Asamblea Regional que el proyecto de decreto para desarrollar el Plan de Conservación de la tortuga mora "no prohíbe la actividad agrícola, no obliga a cambiar cultivos ni contempla expropiaciones", frente a las críticas del Grupo Parlamentario Vox.

Durante la interpelación formulada por Vox, el consejero ha insistido en que el plan se encuentra aún en fase de tramitación y pendiente de incorporar alegaciones, subrayando que su objetivo es compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo del sector agropecuario. "La agricultura y el medio ambiente no solo son compatibles, sino inseparables", ha afirmado.

Vázquez ha explicado que la aprobación de este plan responde a una "obligación legal" derivada de normativa internacional, estatal y autonómica, al tratarse de una especie catalogada como vulnerable. En este sentido, ha destacado que la Región de Murcia alberga el 68% de la población europea de tortuga mora, lo que, a su juicio, convierte a la Comunidad en "decisiva para su supervivencia".

El consejero ha detallado además que el proceso ha incluido consulta pública, jornadas informativas y un periodo de información pública ampliado, y que actualmente se están evaluando las alegaciones antes de su elevación al Consejo de Gobierno.

Por su parte, el diputado de Vox Ignacio Arcas ha cargado contra el Ejecutivo regional, al que ha acusado de "asfixiar" al sector primario con normativas como este plan. Según ha señalado, agricultores y ganaderos perciben estas medidas como una nueva carga, junto a otras como el plan de nitratos o la normativa del Mar Menor.

Arcas ha cuestionado también la financiación prevista en el plan, preguntando "quién va a gestionar las partidas" destinadas a voluntariado ambiental o campañas educativas, y ha puesto en duda los datos aportados por el Gobierno regional sobre la distribución de la especie. En este sentido, ha acusado al consejero de "ocultar información" y de no aportar estudios que respalden cifras como que el 68% de la población europea se encuentra en Murcia.

Asimismo, ha reclamado al Ejecutivo que retire el plan, al considerar que supone un perjuicio para el campo, y ha defendido que "lo que hace falta es un plan de protección de los agricultores".

En su réplica, el consejero ha rechazado estas acusaciones y ha reiterado que el plan "no impone nuevas restricciones a la actividad existente", insistiendo en que se basa en criterios científicos y en modelos de hábitat reconocidos a nivel europeo. También ha defendido que el documento puede abrir oportunidades como el acceso a fondos europeos o certificaciones ambientales.