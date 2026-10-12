Al menos cuatro heridos al colisionar un turismo contra dos motos en la A-7 a su paso por Alhama de Murcia

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ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

Al menos cuatro personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-7 a su paso por el término municipal de Alhama de Murcia, en sentido Alicante, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha comenzado a recibir llamadas de alerta a partir de las 12.45 horas, hasta contabilizar un total de 13 avisos que informaban de la colisión, ocurrida a la altura del kilómetro 598 de la citada vía.

De acuerdo con la información aportada por los llamantes, el siniestro se ha producido cuando un turismo ha colisionado contra dos motocicletas que se encontraban detenidas a causa de una retención previa de tráfico, lo que ha ocasionado mayores problemas de circulación en la zona.

Las cuatro personas afectadas se encuentran pendientes de valoración por parte de los servicios sanitarios.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia y personal del Servicio de Mantenimiento de Carreteras.