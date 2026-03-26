Mercadona abre su nuevo modelo de 'Tienda 9' en Águilas con más espacio para frescos

ÁGUILAS (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

Mercadona ha abierto su primera 'Tienda 9' en la Región de Murcia, concretamente en Águilas, en la calle Muñoz Seca, 330.

Este nuevo supermercado ofrece un mayor espacio para los productos frescos y presenta mejoras en la experiencia de compra de los clientes. La reforma, en cuya construcción han participado 48 proveedores de obra, ha supuesto una inversión de 3,7 millones de euros.

Entre las principales novedades está la reorganización integral del espacio. Evoluciona de ser una tienda organizada por negocios a estar organizada por procesos, según han explicado desde la compañía.

De esta forma, la compañía de supermercados da un paso más en la optimización del acto de compra, haciendo que sea más ágil y sencillo, gracias a una organización más intuitiva del surtido. Además, favorece la actividad de su plantilla, al reducir desplazamientos a la hora de reponer y mejorar la coordinación del equipo.

OBRADOR CENTRAL: CENTRALIZACIÓN DE PROCESOS Y EFICIENCIA

De la reorganización integral del espacio nace el Obrador Central, la zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda.

Esta centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto permite reforzar el compromiso que la compañía mantiene por la máxima calidad y frescura, dando más espacio para estos productos en el libre servicio. Además, ofrece una gestión más eficiente de los recursos y supone un ahorro de hasta el 10 % en energía y de hasta el 40 % en consumo de agua.

INNOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES

A nivel de innovación, la tienda cuenta con una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones, y agilizan los procesos de toda la cadena.

En las neveras, los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos, mejorando así la eficiencia energética del refrigerador y el confort térmico en tienda. Además, la compañía apuesta por el CO2 como refrigerante, que reduce el impacto ambiental y permite generar frío de forma más eficiente y sostenible.

A todo esto, se suma la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de equipos, garantizando un mejor mantenimiento y una mayor eficiencia operativa a largo plazo.

Todo este movimiento de reorganización, centralización de procesos y actualización técnica en la 'Tienda 9' incrementa la productividad y eficiencia del establecimiento. Una evolución del anterior modelo de tienda, conocida como Tienda 8, que se llevará a cabo entre 2026 y 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros destinados a esta transformación.

CALIDAD Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO PARA "EL JEFE"

En línea con las nuevas necesidades y hábitos de los clientes, la tienda incluye una zona de descanso para ellos.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas. Dispone de un aparcamiento de 212 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, 6 de ellas para vehículos eléctricos, y 6 plazas para bicicletas.

Además, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra online a través de la página web www.mercadona.es.

Con esta reforma, los clientes seguirán beneficiándose de su conocida estrategia SPB (Siempre Precios Bajos), con la que garantiza una cesta de la compra de calidad contundente al precio más bajo posible.