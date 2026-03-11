Mesa de la Discapacidad aprueba la creación de una red de cambiadores inclusivos en el municipio de Murcia

Reunión de la Mesa de la Discapacidad - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Discapacidad, formada por más de 40 asociaciones, ha aprobado este miércoles la creación de una red municipal de cambiadores inclusivos en puntos estratégicos del municipio de Murcia que concentran actividad administrativa, cultural, deportiva y de ocio, como el entorno de la Cárcel Vieja, el edificio municipal de Abenarabi, el Palacio de los Deportes y el área de Nueva Condomina.

Esta estrategia municipal integra diferentes líneas de actuación que buscan garantizar la igualdad de oportunidades, fomentar la autonomía personal y eliminar las barreras físicas, sensoriales e informativas, según informa el Consistorio en un comunicado.

En concreto, estas instalaciones contarán con equipamientos adaptados como grúas de elevación, camillas de cambio para adultos regulables en altura, inodoros adaptados con barras de apoyo, lavabos ergonómicos y sistemas de seguridad, ofreciendo una solución digna y segura que supera las limitaciones de los aseos adaptados convencionales y el primero se pondrá en marcha en las próximas semanas en el entorno de la Cárcel Vieja.

La concejal de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño, ha destacado que "con estas iniciativas se da un paso más para garantizar que cualquier persona, independientemente de su grado de dependencia, pueda participar plenamente en la vida cotidiana de la ciudad".

Carreño ha subrayado que estas actuaciones responden a una planificación estratégica basada en la colaboración con el tejido social. "Escuchamos a las asociaciones, analizamos las necesidades reales y trabajamos de forma coordinada con la Mesa Municipal de la Discapacidad para diseñar soluciones útiles, eficaces y duraderas", ha señalado.

Esta estrategia responde a la necesidad de unificar bajo una misma estrategia transversal todas las políticas de inclusión, movilidad y servicios sociales del municipio.

Se ha diseñado para asegurar que las personas con dificultades de movilidad o grandes necesidades de apoyo puedan ejercer su derecho a la ciudad en igualdad de condiciones; y superar las limitaciones de los baños adaptados convencionales mediante una Red de Cambiadores Inclusivos, proporcionando espacios con el equipamiento técnico necesario para una higiene segura e íntima.

Además de eliminar las barreras físicas y sensoriales que impiden a colectivos vulnerables participar plenamente en actividades cotidianas, culturales o de ocio.

El proyecto incorpora tecnologías de vanguardia para ofrecer entornos sanitarios seguros, como los aseos osmotizados, pensados para usuarios con especial vulnerabilidad.

El compromiso municipal incluye informar y señalizar adecuadamente estos emplazamientos en edificios públicos para facilitar su uso a toda la población; y se integra la accesibilidad no solo en lo físico, sino también en lo sensorial e intelectual, adaptando la información y los servicios para que sean comprensibles para todos.

Además de la implantación de estos nuevos recursos, el Ayuntamiento continúa desarrollando políticas transversales de accesibilidad universal, que incluyen mejoras en edificios públicos, espacios urbanos, servicios municipales y actividades culturales y deportivas.