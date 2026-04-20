La Mesa de la Enseñanza Concertada alcanza un acuerdo para garantizar el número de aulas y el empleo docente

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, preside la Mesa de la Enseñanza Concertada - CARM

MURCIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Enseñanza Concertada, presidida por el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha aprobado este lunes un acuerdo para el mantenimiento del número de unidades y de recursos docentes. Una vez firmado, estará vigente hasta el 31 de agosto de 2029, fecha en la que también finaliza la vigencia de los actuales conciertos educativos.

El titular de Educación ha destacado que "este acuerdo avanza en la apuesta del Gobierno regional por favorecer políticas de estabilización y de impulso del empleo, ofreciendo estabilidad a los docentes, mejorando las condiciones laborales del profesorado, evitando despidos y favoreciendo un marco estable de funcionamiento. Al mismo tiempo, garantizamos a las familias la libertad de elección del centro en el que quieren que estudien sus hijos", según han informado desde el Ejecutivo regional.

El acuerdo se aplicará en los centros concertados en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Ciclos Formativos de Grado Básico.

De cara al próximo curso se reducirá la ratio profesor/alumno en los centros que se pueden ver afectados por una pérdida de unidades, debido al descenso de la natalidad, para así asegurar el mantenimiento de las aulas. Asimismo, permitirá a los centros concertados afianzar sus proyectos educativos estratégicos, garantizar la continuidad de los docentes de su plantilla e impulsar la calidad en la educación.

Además, propicia que los centros adapten su estructura a su realidad cuando se produzcan situaciones como jubilaciones, bajas de larga duración o vacantes estructurales.

El consejero ha hecho hincapié en "el talante del Gobierno regional, que apuesta por el diálogo y el consenso con patronales y agentes sociales para llegar a acuerdos que beneficien a toda la comunidad docente".

Asimismo, ha anunciado que "una vez finalizado este proceso de negociación iniciaremos otro, más ambicioso, con el fin de alcanzar un acuerdo que dé respuesta a la recuperación de las ratios profesor/alumno en las aulas existente antes de 2011, la reducción de la jornada lectiva del profesorado, el incremento de la partida presupuestaria del módulo de 'otros gastos' y el aumento del cupo de orientación".

La Región de Murcia cuenta con más de 6.000 profesionales en el sector de la enseñanza concertada y más de cien mil familias que eligen estos centros para escolarizar a sus hijos.

La Mesa de la Enseñanza Concertada está integrada por el Gobierno regional, Ucoerm, CECE Murcia, FERE-CECA y los sindicatos FSIE, CCOO y UGT.