Con las mesas temáticas sobre edición en otras lenguas españolas y novela gráfica comienza este lunes 'La Mar de Letras'

CARTAGENA (MURCIA), 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comienza 'La Mar de Letras', la sección literaria de 'La Mar de Músicas' y lo hace este lunes 12 de julio, con dos mesas temáticas. La primera de ellas, bajo el título de 'En otras lenguas' reunirá en la salón de Actos Isaac Peral de la Facultad de Ciencias de la Empresa, a las 12,00 horas, a cuatro editoriales independientes que publican en gallego, euskera, catalán y valenciano.

La segunda de ellas, ya a las 20.00 horas, girará en torno a la novela gráfica con las dos ilustradoras Ilu Ros y Laura Pérez Vernetti. Es necesaria inscripción previa en lamardemusicas.com

Comenzará la jornada con la mesa temática 'En otras lenguas' donde se atenderá a la riqueza lingüística de nuestro país. Gallego, catalán, valenciano y euskera son lenguas culturalmente muy vivas en los enclaves en los que se hablan, que exceden en algunos casos el mero ámbito de las entidades territoriales autonómicas.

Así, el catalán es compartido en Cataluña, Islas Baleares y otros pequeños núcleos geográficos; y el euskera no se circunscribe solamente a la Comunidad Autónoma del País Vasco, sino al conjunto de Euskal Herría, ese territorio histórico de asiento de la cultura vasca.

Esta mesa temática invita a cuatro jóvenes editoriales independientes para que nos den a conocer su trabajo y nos traigan propuestas literarias que no son fácilmente accesibles al público lector en lengua castellana: Denonartean (Navarra), Demo Editorial (Galicia), LaBreu Edicions (Cataluña), Sembra Llibres (Valencia). El moderador será Raúl Gómez, de la editorial murciana Dokusou.

A las 20.00 horas comenzará la mesa temática 'Novela gráfica'. Esta mesa contará como invitadas con dos grandes autoras del género de novela gráfica en España. Ilustradoras y guionistas ambas, representan a dos generaciones diferentes.

La veterana Laura Pérez Vernetti y la joven Ilu Ros acercarán sus personales miradas a dos grandes nombres de la literatura universal: Charles Baudelaire y Federico García Lorca. La mesa estará conducida por Javier García, director de Sombra, Festival de Cine Fantástico europeo de Murcia.

Laura Pérez Vernetti (Barcelona 1958) es licenciada en Bellas Artes, autora de cómics e ilustradora. Ha trabajado con guionistas como Onliyú, Joseph Marie Lo Duca, Antonio Altarriba y, sobre todo, Felipe Hernández Cava, con quienes ha publicado una decena de obras.

Pionera en el género de la Poesía Gráfica, ha publicado, entre otros, Pessoa & CIA (2011), El caso Maiakovski (2014), Poémic (2015) sobre poemas de Ferran Fernández, y Yo, Rilke (2016), todos publicados por Luces de Gálibo. En 2019 publica asimismo la novela gráfica Las vidas imaginarias de Schwob, y en 2020 La cólera de Baudelaire. En 2018 recibió el Gran premio a una trayectoria en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona.

Ilu Ros nació en Mula (Murcia) en 1985. Licenciada en Bellas Artes y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Granada, tras acabar sus estudios decidió mudarse a Londres. Fue allí cuando por vez primera contempló la posibilidad de dedicarse al dibujo y la ilustración.

Ros encuentra su inspiración en lo cotidiano, las ciudades que visita, las personas que la rodean y las historias que le cuentan, los libros, las películas, los viajes en tren, la música que escucha... Le gusta buscar en las pequeñas cosas algo nuevo (o no tan nuevo) que contar.

Ha expuesto en la galería Miscelánea de Barcelona y ha sido finalista del Poster Prize for Illustration, premio concedido por la Association of Illustrators y el London Transport Museum de Londres. En 2018 publicó su primer libro, Hey Sky, I'm on My Way: A Book About Influential Women (Nueva York, Lit Riot Press), un libro sobre mujeres influyentes.

Tras volver a España y asentarse en Madrid en 2019, publicó Cosas nuestras (Lumen, 2020), seleccionado para representar la sección española de la Bienal de Ilustración de Bratislava 2021, alabado unánimemente por la crítica y por el que fue nombrada Murciana del Año por el diario La Verdad. En mayo de 2021 ha publicado su último libro hasta el momento, Federico (Lumen, 2021). Para asistir a las dos mesas temáticas es necesaria inscripción previa en lamardemusicas.com