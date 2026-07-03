Miami se suma a la lista de ciudades de la gira internacional de Arde Bogotá

Arde Bogotá - RAW MUSIC

MURCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Arde Bogotá ha ampliado 'ABT002' con una nueva fecha en Estados Unidos. La banda actuará el próximo 22 de noviembre en ZeyZey - Zaku Stage, en Miami, que se incorpora a esta gira internacional en formato especial, concebida para disfrutar de su directo en espacios más cercanos y con un aforo más reducido.

Con esta incorporación, 'ABT002' suma ya cuatro fechas en Estados Unidos y México, antes de continuar próximamente con nuevas citas en España, han informado desde Raw Music.

Tras su paso por ciudades como Nueva York, Miami, Los Ángeles, Chicago, Bogotá o Medellín durante el pasado año, además de varias visitas previas a México y una reciente gira europea, Arde Bogotá continúa con su proyección internacional llevando su directo a algunas de las salas más emblemáticas de cada ciudad.

Además de repasar canciones que ya forman parte del repertorio habitual de la banda, 'ABT002' servirá también para presentar en directo 'Instrucciones' y otros temas nuevos grabados en Los Ángeles junto al productor Joe Chicarelli.