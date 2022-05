Miembros de la Plataforma de Afectados por la Línea de Alta Tensión del AVE en Totana se encierran en el Ayuntamiento

TOTANA (MURCIA), 17 May. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Plataforma de Afectados por la Línea de Alta Tensión de la Catenaria del AVE a su paso por el municipio de Totana (Murcia) se han encerrado este martes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para mostrar su rechazo al proyecto previsto por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), informaron fuentes municipales a través de las redes sociales.

Los representantes de este colectivo ciudadano y de la Corporación municipal ya colocaron este lunes una pancarta reivindicativa en la fachada principal del Consistorio y protagonizaron un acto con el que escenificaron el respaldo unánime de todos los grupos municipales al trazado alternativo de Adif y el Corredor Energético en el Valle del Guadalentín.

Los vecinos reivindicaron que la línea eléctrica pase soterrada en el marco de un proyecto más amplio de corredor y no en superficie, y solicitaron la implicación del resto de totaneros porque, según dijeron, "la proliferación de líneas de alta tensión en el Valle del Guadalentín no es un problema particular, sino general de toda la ciudadanía".