Los miembros de Protección Civil serán autoridad en caso de catástrofe, según el proyecto de ley de Emergencias

CARTAGENA (MURCIA), 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los miembros de Protección Civil serán autoridad en caso de catástrofe siempre que actúen bajo la dirección de un plan de protección civil que se encuentre activado. Así lo recoge el proyecto de ley de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia, según ha detallado el jefe del Servicio de Emergencias de Protección Civil del Ayuntamiento de Los Alcázares, Sergio Manuel Gil, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales de la Asamblea Regional.

"Resulta muy difícil tener que intervenir en situaciones muy extremas y tener que tomar decisiones en el filo de lo legal", ha expuesto Gil.

El experto ha avanzado que por primera vez se reconocerán por ley las emergencias ordinarias. Estas suponen, ha dicho, el 90% de las llamadas que recibe el Centro de Coordinación de Emergencias, el 1-1-2. Además de eso, ha solicitado a la Comunidad que refuerce la asistencia a los municipios más pequeños para poder atender a este tipo de emergencias, que podrían ir desde un infarto hasta un barco averiado.

"Tenemos un servicio que da respuesta" 24 horas al día, los 7 días de la semana durante 365 días y la Consejería de Sanidad de la Comunidad "no es capaz de garantizar la asistencia sanitaria del transporte sanitario de urgencia y de emergencia a un infartado de miocardio o a una persona con cáncer de páncreas, una enfermedad terminal que tiene que ser atendida con nuestros recursos porque no hay recursos disponibles en el plazo de 20 minutos", ha dicho antes de aclarar que no quiere "culpar a la Comunidad Autónoma de nada", aunque considera que se debería "dimensionar la presencia de algunos recursos".

En su opinión, en la Región "se ha avanzado más en el tema de la planificación" en la normativa y se mejora en el reconocimiento del voluntariado. "En la ley se incorpora un capítulo concreto sobre el voluntariado que vendrá a mejorar el día a día de los voluntarios", ha dicho.

A su juicio, la ley también invita a introducir "nuevas piezas del sistema de emergencias que no se encuentran en ámbito nacional". Además de eso, ha apuntado que la normativa contempla la creación del Consejo de Protección Civil de la Región.

Ante la comisión también ha comparecido el presidente de la Asociación de Afectados por las Inundaciones de Los Alcázares, Santiago Pérez, que ha destacado la ley "es buena para los ciudadanos y tienen que hacer el mayor de los esfuerzos si no aprobarla en lo que queda, hacerlo en la siguiente legislatura porque de ella dependen muchas vidas".

Pérez espera que la Región pueda tener una "ley de Emergencias y que sirva de base para que todos los escalafones sepan cómo actuar en cada momento". En ese sentido, ha explicado que cada vez que hay una alerta amarilla o naranja, "entramos en un estado de pánico que muchas veces no haría ni falta, hay que intentar dentro de lo posible acotar esas situaciones para no hacer una cosa exagerada hacia la ciudadanía", ha dicho en referencia a las alertas surgidas a raíz de las DANAs del año 2016. "Hay que ser muy sensible con todo esto y siempre desde el punto de vista de salvaguardar la vida de los ciudadanos", ha añadido.