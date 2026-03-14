Unos mil docentes participan este sábado en las X jornadas de innovación educativa Innovaedum

Inauguración De La X Jornada De Innovaedum. - CARM

MURCIA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unos mil docentes se dan cita hoy en las X jornadas Innovaedum, de innovación educativa, que se celebran en el Teatro Circo (Murcia), en las que participan reconocidos profesionales como Javier Urra, Pedro García Aguado, Rosa Liarte, Javier Albares, Kuve, José Ramón Gamo, Lauri Math teacher y Vivi Math Teacher, con ponencias sobre bienestar emocional, neuroeducación y comunicación digital, entre otros muchos temas.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, que inauguró el evento, destacó que "los docentes educan enseñando" y apostó por "el trabajo que se hace en los centros, por la excelencia, el mérito, la capacidad, el esfuerzo, la disciplina y el respeto. El ejemplo que den los centros debe ser un referente para el conjunto de la sociedad".

El congreso está organizado por la Asociación de Directivos de Educación Infantil y Primaria de la Región de Murcia (Direcmur) y el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia (CPR). Además, durante la jornada presentarán sus experiencias educativas los colegios El Mirador (San Javier), Gloria Fuertes (El Palmar-Murcia), Francisco Noguera (San José de la Vega-Murcia), Nuestra Señora de la Fuensanta (Archena), Nicolás de las Peñas (Murcia), Vicente Medina (Cartagena), Ángel Zapata (Torreagüera-Murcia), Carthago (Cartagena) y Nuestra Señora de Loreto (San Javier).

Esta jornada, referente para los docentes, conmemora una década de encuentros en torno a la innovación educativa.

Por otro ladoo, Direcmur entregó ayer sus galardones anuales que recayeron en la concejal de Educación del Ayuntamiento de Murcia, Belén López; la subdirectora de Evaluación Educativa y Ordenación Académica, Inmaculada Moreno; el inspector de educación Antonio Martínez; la jefa del servicio de promoción educativa, Isabel María Sánchez; y el responsable territorial de productos y servicios educativos de Grupo Anaya, Carlos Viedma Millán.