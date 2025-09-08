Miles de escolares de Murcia comienzan las clases con instalaciones renovadas en 56 colegios públicos

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 56 CEIP de Murcia --44 en pedanías y 12 en el centro-- han abierto sus puertas este lunes con sus instalaciones renovadas, gracias a las actuaciones llevadas a cabo durante el verano y que benefician a cerca de 12.000 alumnos, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, junto al consejero de Educación, Víctor Marín, acompañados por la concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, han inaugurado el curso escolar esta mañana en el colegio San Pablo.

Entre las actuaciones destaca la adecuación de espacios para habilitar nuevos comedores, como el recientemente finalizado en el CEIP Ciudad de Murcia, en el barrio de El Carmen, que beneficiará a un centenar de familias con el inicio del curso escolar 2025/26.

Con una inversión de 48.379 euros, las obras han consistido en la adecuación de un aula en desuso con nueva instalación eléctrica, carpintería, pavimentos, puertas y ventanas, además de un aseo adaptado y un acceso independiente para la entrada y salida de los alimentos.

RENOVACIÓN DE ASEOS Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS

Ballesta ha recordado que el objetivo del Ayuntamiento de Murcia es desestacionalizar las obras en los centros educativos para que el mantenimiento de estas instalaciones esté asegurado a lo largo del año. Las obras realizadas este verano son las que, por su envergadura o por requerir interrupción de espacios clave, se han realizado en ausencia del alumnado.

Entre ellas las reparaciones integrales de aseos que se han realizado en cuatro centros educativos del municipio, como son el CEIP Escultor Salzillo de San Ginés (147 alumnos), donde principalmente se han renovado los baños de los alumnos de Educación Infantil, y en el CEIP Virgen de la Fuensanta de La Alberca (288 alumnos), con nueva instalación de inodoros, encimeras y grifería adaptada para niños de Primaria.

También estrenarán nuevos aseos los alumnos del CEIP Saavedra Fajardo de Algezares (193 estudiantes), haciendo más accesible el baño de la planta baja y otras mejoras en los ubicados en la plata superior, y en el CEIP Puente Doñana de La Albatalía (175 alumnos), en el que, además de la adecuación de los aseos, se ha acondicionado el patio infantil haciendo de este espacio un lugar más seguro y accesible, dotándolo de nuevos mobiliarios de juegos, además de actuar en las deficiencias encontradas en el muro del recinto escolar y del vallado.

En paralelo, se han ejecutado reparaciones en cubiertas para solucionar filtraciones en el CEIP San Félix de Zarandona y el CEIP Contraparada de Javalí Nuevo, y en las próximas semanas continuarán en el CEIP José Martínez Tornel de Patiño, CEIP Antonio Díaz de Los Garres y CEIP Nuestra Señora de los Ángeles en Rincón de Seca.

INSTALACIONES DEPORTIVAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES

El Ayuntamiento también ha priorizado la mejora de las instalaciones deportivas de los colegios, en coordinación con la Concejalía de Deportes. En concreto, los CEIP San Pablo y Nuestra Señora del Carmen en Murcia, Pintor Pedro Flores de Puente Tocinos y Vicente Medina de El Esparragal han estrenado pistas deportivas renovadas y equipamiento actualizado para la práctica de disciplinas como baloncesto, fútbol y balonmano.

En el marco del Plan Sombra, se han instalado 40 toldos en patios escolares, lo que supone 4.000 metros cuadrados de sombra para que más de 9.000 alumnos puedan realizar actividades deportivas y de ocio en mejores condiciones.

La inversión, cercana a los 400.000 euros, ha permitido colocar 13 toldos tipo vela y 27 tipo guía corredera en colegios del municipio.