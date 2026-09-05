Miles de murcianos arropan a Walls en un multitudinario pregón que da comienzo a la Feria de Murcia 2026

Durante su pregón, Walls realizó un emotivo alegato a su murcianía, reivindicando con orgullo la tierra que le ha visto crecer y la identidad que le acompaña allí donde va - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han congregado en el corazón de la ciudad para asistir al pregón que ha dado inicio a la Feria de Murcia 2026, protagonizado por el artista murciano Ginés Paredes, conocido artísticamente como Walls, en una celebración cargada de emoción, identidad y orgullo de ser murciano.

Con la majestuosa fachada de la Catedral como telón de fondo, Murcia ha dado la bienvenida a sus días más esperados en un ambiente extraordinario, donde generaciones de murcianos compartieron un pregón musical único.

Antes del inicio del pregón, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, hizo entrega a Walls de la Dama de Murcia, un reconocimiento con el que la ciudad quiso agradecer su compromiso con sus orígenes y su contribución a proyectar el nombre de Murcia por toda España a través de una trayectoria artística que se ha convertido en referente para miles de personas.

Durante su pregón, Walls realizó un emotivo alegato a su murcianía, reivindicando con orgullo la tierra que le ha visto crecer y la identidad que le acompaña allí donde va. El artista expresó el profundo vínculo que mantiene con Murcia, evocó los recuerdos y vivencias que atesora en torno a la Feria y destacó el significado especial que tiene el mes de septiembre para generaciones de murcianos. Un homenaje sincero que finalizó al grito de '¡Viva Murcia!'.

Temas como 'Conmigo no lloras', 'No te preocupes por mi', 'Haz lo que quieras conmigo', 'Vulnerable', 'Como una rata' sonaron durante la noche. La emoción alcanzó uno de los momentos culminantes de la noche con la interpretación del tradicional 'Bolero a Murcia'.

Walls sorprendió al público al compartir escenario con su padre y con la Tuna en la que participó de joven, protagonizando una estampa cargada de simbolismo que fue recibida con una larga y cálida ovación por parte de los presentes.

El espectáculo contó además con la participación de más de setenta músicos de la Orquesta de Jóvenes Ciudad de Murcia y del Orfeón Fernández Caballero, que acompañaron al artista en una puesta en escena única donde la música contemporánea dialogó con la excelencia de las agrupaciones musicales de la ciudad. Un encuentro entre generaciones y estilos que reflejó la riqueza cultural de Murcia y la capacidad de la música para unir y emocionar.

La singularidad del enclave, la cuidada producción artística y la respuesta masiva del público convirtieron esta plaza en un escenario excepcional para inaugurar la Feria finalizando con un gran espectáculo de fuegos artificiales mientras sonaba la canción 'Mi nena'.

Patrimonio, cultura y talento se dieron la mano en una noche que reivindicó la identidad murciana y el valor de una ciudad orgullosa de su historia y de quienes la representan dentro y fuera de nuestras fronteras.

WALLS, PREGONERO DE LA FERIA DE MURCIA 2026

La elección de Walls como pregonero simboliza también el reconocimiento de Murcia a una generación de jóvenes creadores que llevan el nombre de la ciudad más allá de la Región, demostrando que el talento murciano atraviesa uno de sus momentos más brillantes. Un ejemplo de cómo la cultura y la creatividad se convierten en embajadores de una tierra dinámica, abierta y llena de oportunidades.

Con este multitudinario y emotivo acto, Murcia ha abierto oficialmente las puertas de su Feria 2026. Una noche en la que miles de personas compartieron un mismo sentimiento bajo la mirada de la Catedral, el orgullo de ser murcianos.