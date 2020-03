Miles de personas secundan la marcha del Movimiento Feminista contra el patriarcado y su explotación

MURCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han vuelto a salir esta tarde por las calles de Murcia secundando la segunda de las manifestaciones convocadas para este 8M en la capital murciana, en este caso, la marcha-protesta del Movimiento Feminista y Murcia Feminista y Combativa.

Tras una pancarta en la que se podía leer 'Feministas Diversas ¡En pie! Contra el patriarcado y su explotación', a las 18.30 horas, partía una marcha más numerosa que la celebrada esta mañana y en la que han participado diversos colectivos, asociaciones y mujeres a título personal que simbolizan múltiples luchas.

Durante el recorrido, desde la plaza de la Fuensanta a la Plaza Martínez Tornel, se han coreado cánticos como 'Tú machista estás en nuestra lista', 'No es un caso aislado, se llama patriarcado', 'Trabajo sexual es trabajo' o 'Ni CIES ni rejas, ni presos ni presas'.

Sobre las 19.45 horas, se ha leído un manifiesto en una abarrotada plaza Martínez Tornel.

MANIFIESTO '8M' FEMINISTAS DIVERSAS

"Compañeras, amigas, aliadas: aquí concluye la manifestación de la cita más internacional del feminismo, pero no nos gustaría ser condescendientes: no estamos contentas. El feminismo que sale el 8M a lo largo y ancho del Estado español sentimos que es blanco, mainstream y privilegiado; mirad a vuestro alrededor. No queremos ser una foto de recuerdo en los perfiles de instagram, un selfie con el símbolo de la mujer pintado en la cara, no queremos sólo un día o dos en el calendario.

Sentimos el mal rollo de tener que empezar así este manifiesto, concluir así este día de movilización masiva, pero tenemos que hacer autocrítica, compañeras, tenemos que acordarnos de cómo muchas de las que estamos ahora aquí salimos sin dudarlo a la calle ante el caso de la Manada de manera multitudinaria muchas veces, pero no fue así con las trabajadoras de la fresa en Huelva ¿Es que acaso se ha terminado con esa explotación? ¿Porque eran marroquíes? ¿Porque eran trabajadoras del campo? ¿Porque no eran nuestras amigas? ¿Por qué no nos identificamos con ellas? ¿Ha sido suficiente lo que se ha hecho? Creemos que no, porque los abusos continúan.

Tampoco estuvimos ni salimos cuando la ultraderecha racista lanzó una granada contra el centro de menores migrantes de Hortaleza, en Madrid. Si alguien no sabe ni de lo que estamos hablando que se pregunte por qué.

Si creemos que el feminismo es sólo aquello que interpela a nuestro cuerpo y a nuestra minúscula realidad, nos estaremos perdiendo el enorme poder transformador que tiene este movimiento, nos estaremos perdiendo aprender de otras compañeras que tienen otras realidades que las violentan, luchar junto a ellas.

Nos estamos perdiendo esos feminismos que, equivocadamente, pensamos que no van con nosotras porque no sabemos hacer nuestras sus violencias: las violencias ejercidas sobre las trabajadoras sexuales; sobre las personas trans, los maricas, las bolleras; sobre las niñas y los niños víctimas de las instituciones y de la justicia macha; las violencias ejercidas sobre las madres que desobedecen; sobre los cuerpos y los afectos disidentes de la norma, sobre las personas migrantes y refugiadas en las fronteras, en las cárceles, en los CIEs; violencias impulsadas con nuestros votos por nuestros propios gobiernos y partidos que, hoy, de manera mucho más vergonzosa que cualquier otro día, se están haciendo selfies con los movimientos feministas.

Es evidente la importancia histórica que tiene el 8M y es evidente que sigue siendo necesario tomar las calles y hacer manifestaciones como esta que sirvan como herramienta para visibilizar, protestar y denunciar, pero no podemos ir con el calendario, compañeras, no es suficiente. No podemos salir a las calles cada vez que el telediario nos trae una asesinada, una violada, una maltratada, una agresión homófoba, tránsfoba, una madre cuestionada y apartada de sus hijes bajo el amparo de las leyes y los jueces machos. Tenemos que organizarnos y construir, no sólo reaccionar.

Desde aquí queremos invitaros a venir a nuestras asambleas, convocadas a través de las redes sociales, y a implicaros en las luchas y reivindicaciones, os invitamos a participar en este proyecto político que son los feminismos, os necesitamos: sin tejido social, sin apoyo mutuo, sin autoorganización seguiremos siendo mujeres dependientes, por siempre víctimas, trasladando la figura del macho protector al Estado, los gobiernos y sus partidos. Sin nosotras, compañeras, estamos jodidas.

La interseccionalidad y transversalidad de las luchas feministas son el resultado de comprender que, básicamente, las dos patas que sustentan al Patriarcado son el capitalismo y nuestro pasado y presente colonial.

Por eso, desde la asamblea del Movimiento Feminista de Murcia entendemos que el 8M es el día de decir que:

-Para las mujeres, las cárceles implican una doble prisión: allí se refuerzan y construyen feminidades dóciles, pasivas, obedientes y heterosexualizadas. Las instituciones penitenciarias son parte del aparato represor y nos educan en una cultura del castigo en la que no queremos vivir.

-Los CIEs son cárceles racistas que perpetúan el sistema de dominación y colonización, haciendo de las fronteras los lugares donde institucional y burocráticamente se producen políticas encargadas de la gestión de la muerte.

-Las migraciones obedecen a las lógicas de las políticas racistas, coloniales y neoliberales del Norte Global y son la consecuencia directa de la explotación de recursos naturales y personas y del negocio de las guerras.

-Las personas mayores y las personas con capacidades diversas son sistemáticamente ninguneadas y violentadas por las políticas estatales de recortes, abocadas a la precariedad, la pobreza y al abandono.

-Las niñas y los niños son, con demasiada frecuencia, la moneda de cambio que utiliza el padre maltratador para seguir violentando a la madre, y el Estado y sus instituciones se encargan de seguir manteniendo esa relación de subordinación ejerciendo su poder para castigar a las madres que desobedezcan su mandato de género y se declaren insumisas al régimen patriarcal.

-Esta asamblea es de las pocas, si no la única, que es abierta y declaradamente pro-derechos de las trabajadoras sexuales. Entendemos que el estigma en torno al trabajo sexual nos atraviesa a todas, seamos putas o no. La sexualidad vivida por las putas saca el sexo del ámbito privado y lo pone encima de la mesa de lo político y lo público; ¿no decimos que mi cuerpo, mi vida y mi forma de follar no se arrodillan ante el Sistema Patriarcal? Los machos son los que históricamente nos han dividido entre las buenas y las malas mujeres. Basta ya. Zorroridad significa apoyo mutuo y cuidados.

-No nos olvidamos de los tres jóvenes encausados por los altercados ocurridos en Santiago el Mayor por la llegada del AVE, tres jóvenes que han servido como cabeza de turco de todo un movimiento vecinal. Queremos decir que 8 años de cárcel y más de 100.000 euros a cada joven es intolerable. ¡Exigimos justicia y su inmediata absolución!

Compañeras, necesitamos organizarnos. Nos urge pensar colectivamente nuevas formas de construir y resistir. ¡NINGUNA AGRESIÓN SIN RESPUESTA!

¡SI TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS! ¡ANTE LAS VIOLENCIAS PATRIARCALES, ACCIÓN FEMINISTA!".