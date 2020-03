Podemos sale a la calle frente a un Gobierno regional "que tiene a las mujeres en el punto de mira de sus ataques"

MURCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha participado esta mañana en la manifestación del 8 de marzo, convocada por diversas organizaciones feministas y sindicales. La portavoz de la formación en la Asamblea Regional, María Marín, ha reivindicado que esta movilización es "hoy más necesaria que nunca en la Región de Murcia, ya que tenemos un Gobierno Regional formado por PP y Ciudadanos, totalmente secuestrado por la extrema derecha, que tiene a las mujeres en el punto de mira de sus ataques".

Marín se ha referido a los recortes en materia de Igualdad que contiene el proyecto de presupuestos del Gobierno Regional, que "disminuye las cuantías destinadas a luchar por la igualdad real, no incluye partidas para atajar la brecha salarial de género, o acaba con la garantía de una educación integral en diversidad e igualdad". "Es un gobierno regional reaccionario frente al que es necesario salir a las calles", ha afirmado.

"Frente a estos recortes en derechos y libertades que está llevando a cabo el gobierno de la derecha en la Región de Murcia", la portavoz de Podemos ha puesto en valor los avances del gobierno central en esta materia, en apenas dos meses desde su constitución.

Así, ha calificado como "un avance importantísimo" la subida del SMI, ya que todos los estudios e informes indican que la precariedad tiene rostro de mujer, y que los bajos salarios afectan en una mayor proporción a las mujeres".

También ha reivindicado la revalorización de las pensiones, "que también afectan sobre todo a mujeres mayores a las que no se les reconoce todo lo que han aportado a la sociedad durante décadas porque muchas de ellas no cotizaron en su momento, o porque se dedicaron a labores de cuidados que no están remunerados".

Marín también ha defendido la nueva ley de Libertades Sexuales puesta en marcha por el Ministerio de Igualdad, y que "nace para luchar de una vez de manera integral contra todas las violencias machistas que sufrimos cada día las mujeres por el mero hecho de serlo".

Junto a María Marín, en la manifestación también han estado el diputado de Podemos en la Asamblea, Rafael Esteban, los miembros de la dirección Elia Olgoso y Ángel Hernández, además de numerosos concejales y miembros del círculo de feminismos y LGTBI de Podemos Región de Murcia.