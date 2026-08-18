'Las Minas Flamenco Tour' reunirá en Cartagena a los máximos galardonados del Cante de las Minas

'Las Minas Flamenco Tour' - AUDITORIO EL BATEL

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El Auditorio El Batel de Cartagena acogerá el próximo 24 de octubre el espectáculo 'Las Minas Flamenco Tour', una gira que llevará a distintas ciudades una muestra del talento y la tradición vinculados al Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión.

La propuesta reunirá sobre el escenario a artistas reconocidos con los principales galardones del certamen en las disciplinas de cante, baile, guitarra e instrumento, entre ellos la Lámpara Minera, el Desplante, el Bordón Minero y el Filón, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

El espectáculo contará además con la participación como artista invitado de Ricardo Fernández del Moral, que en 2012 obtuvo la Lámpara Minera y otros cinco premios por distintos estilos en el festival de La Unión.

La gira tiene como objetivo trasladar fuera de La Unión la propuesta artística del Festival Internacional del Cante de las Minas, que se celebra desde 1961.

'Las Minas Flamenco Tour' plantea un formato escénico con artistas vinculados al universo del Cante de las Minas y reconocidos por su trayectoria en el certamen, combinando diferentes disciplinas del flamenco.

Las entradas para la actuación del 24 de octubre en El Batel ya están disponibles en las taquillas del auditorio y a través de su página web.