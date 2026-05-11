El ministro de Transportes, Óscar Puente, recuerda a Ballesta con una foto de ambos

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha recordado este lunes al alcalde Murcia, José Ballesta, tras su fallecimiento.

Puente ha rememorado, en su cuenta de X, que la última vez que le vio fue este verano en las obras de la estación de ferrocaril de El Carmen. "Tras aquella visita tuvo el detalle inusual de mandarme esta foto que conservo en un álbum, junto con unas letras cariñosas", ha explicado.

Así, que ha ilustrado su mensaje con la foto de ambos junto a los andenes de la estación y ataviados con un casco, ha asegurado que ha sentido su pérdida y afirma que cuando se ponga en marcha la estación le echará en falta.