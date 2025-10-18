Miralles: "El Gobierno regional asume el 74% del gasto en dependencia, mientras Sánchez nos adeuda más de 500 millones"

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular, Miguel Ángel Miralles, ha recriminado que, "mientras el Gobierno regional asume el 74% del gasto en dependencia, el Gobierno de Pedro Sánchez nos adeuda más de 500 millones de euros en este concepto". "Sánchez nos niega el 50 por ciento de financiación para dependencia que sí acuerda con el País Vasco, una injusticia con las personas con dependencia de nuestra Región", ha reprochado Miralles.

"A pesar de la infrafinanciación y el castigo del Gobierno de Sánchez, la Región de Murcia realiza un gran esfuerzo, asume el mayor importe del gasto en dependencia y financia cerca de 8 de cada 10 euros en esta materia. En concreto, destina una inversión superior a los 243 millones de euros, mientras que el gasto del Gobierno de España apenas alcanza los 89 millones", ha explicado el diputado regional.

En cifras globales, añade, "el Gobierno central adeuda a la Región más de 77 millones de euros en el último ejercicio, pero la deuda es mucho mayor si tenemos en cuenta que desde que gobierna Sánchez se nos debe 519 millones del 50 por ciento de financiación que establece la ley".

A pesar de todo, destaca Miralles, "el Gobierno regional ha conseguido avances muy importantes y, gracias a un intenso trabajo, ha puesto en marcha un plan de medidas para agilizar la dependencia, y que deja ya resultados positivos".

"Por ejemplo, en el último mes se redujo la lista de espera de valoración en 1.112 personas", ha resaltado Miralles. "Además, el esfuerzo del Gobierno regional ha llevado a incorporar en el último año a 3.968 personas más con prestaciones, con lo que se ha llegado a atender a 48.020 personas con dependencia", ha añadido.

"Y como muestra, el próximo mes se incorporarán a la nómina de la ayuda económica 1.200 personas dependientes más", ha destacado. "Son cifras que demuestran que las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional, a pesar de la infrafinanciación, tienen ya un impacto positivo en la ciudadanía", ha concluido.