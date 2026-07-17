Miralles (PP) exige al Gobierno de Sánchez que explique cómo pagará el 50% de la Dependencia en 2027 sin PGE

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MURCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP Miguel Ángel Miralles ha exigido este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez que explique "cómo piensa cumplir su compromiso de pagar el 50% de la Dependencia para 2027 sin Presupuestos Generales del Estado (PGE)", según ha informado el partido.

Miralles ha reclamado al PSOE "que deje de engañar" a los ciudadanos porque "los derechos sociales no pueden construirse sobre actos de fe, sino sobre memoria económica, planificación, financiación y presupuestos".

El parlamentario autonómico ha afirmado que el Real Decreto 17/2026 solo contempla recursos para el presente ejercicio, por lo que "no explica cómo se financiarán las nuevas obligaciones y prestaciones en 2027, tampoco a medio y largo plazo".

Asimismo, el diputado 'popular' ha criticado que la reforma normativa no asegura un reparto equitativo del gasto público entre territorios, lo que podría provocar que "una comunidad como Cataluña podría recibir el 60% de su gasto y la Región solo el 40%".

A este respecto, Miralles ha censurado el pacto del Ejecutivo central con el País Vasco para sufragar la mitad de su dependencia con 407 millones de euros porque, a su juicio, "los socialistas vuelven a engañar" al dar recursos a esa comunidad mientras que "a las personas dependientes de la Región se lo niegan".

Frente a esta situación, el representante del PP ha contrapuesto el trabajo del Gobierno de Fernando López Miras, "comprometido con la Dependencia a pesar de la infrafinanciación", frente a quienes "abandonan a las personas con dependencia y ahora pretenden tomarles el pelo".