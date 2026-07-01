Miriam Guardiola (PPRM) acusa a Lucas (PSRM) de convocar las primarias "al más puro estilo sanchista: en verano"

Imagen de la portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola - PPRM

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha acusado este miércoles al secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, de organizar las primarias del partido "al más puro estilo sanchista: en verano y a toda prisa para anular cualquier alternativa a su candidatura", según ha informado el PPRM en un comunicado.

Guardiola ha sostenido que "el delegado de Sánchez en la Región vuelve a demostrar que es un alumno aventajado de las peores prácticas de su jefe, y que además lo de la democracia interna en el socialismo sanchista es una gran mentira".

Asimismo, ha afirmado que "dentro del mismo Partido Socialista de la Región se han alzado voces criticando este proceder nada democrático de su secretario general", al tiempo que ha asegurado que Lucas "teme que le vayan a mover la silla cuando, como es previsible, fracase como candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno regional".

La portavoz 'popular' también ha señalado que el dirigente socialista "ha pensado que es buena idea convocar las primarias en verano y deprisa y corriendo, en un plazo de tan solo 15 días, lo que ha generado enfado entre la militancia".

Guardiola ha añadido que "cuando proclama que 'no hay tiempo que perder', el señor Lucas sabe que le queda lo mismo que a su Amado Líder Sánchez: dos telediarios".

Además, ha considerado que "en el PSOE solo rige la voluntad de Pedro Sánchez" y ha afirmado que el PSRM "no es más que un calco del sanchismo".

Finalmente, ha sostenido que los socialistas "carecen de cualquier proyecto para la Región de Murcia" y ha instado a Lucas a "aprender de Fernando López Miras, que no deja de plantear medidas para mejorar la vida de los ciudadanos de la Región, y de Alberto Núñez Feijóo, que en su reciente visita a Murcia se ha comprometido con las reivindicaciones de la Región".