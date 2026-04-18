Obra 'Nuestra ruinas siempre serán poéticas', de Miriam Martínez Abellán - MIRIAM MARTÍNEZ ABELLÁN

La muestra está dentro del Plan de Espacios Expositivos (EXE) y coincide con el 30 aniversario del Museo de la Ciudad de San Javier MURCIA, 18 (EUROPA PRESS)

Miriam Martínez Abellán explora la fragilidad del tiempo y la posibilidad de reconstruirnos en 'Poéticas de la ruina', una exposición que inaugurará el 24 de abril en el Museo de San Javier, coincidiendo con su 30 aniversario.

De este modo, el Plan de Espacios Expositivos (EXE) de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes suma una nueva muestra el viernes 24 de abril con la inauguración de 'Poéticas de la ruina', proyecto de la artista visual Miriam Martínez Abellán y que se podrá visitar hasta el 24 de mayo en la sala de exposiciones temporales del Museo. Un reconocimiento más a la ya consolidada trayectoria de la murciana, que engloba más de 20 años.

En un tiempo en el que nuestra condición nómada y finita se hace cada vez más palpable, Martínez Abellán presenta un conjunto de más de cincuenta obras realizadas desde el año 2022 hasta la actualidad, que invitan a una necesaria y urgente revisión de la sociedad que habitamos, construida sobre un sistema agrietado y poco sólido, pero aún abierto a la posibilidad de reconstrucción. Se trata de un proyecto vivo e inconcluso, expuesto anteriormente, que la artista siente como una oportunidad para reflexionar sobre él y expandirlo.

Bajo el título 'Poéticas de la ruina', Miriam Martínez propone entender la ruina no como un final, sino como un espacio fértil desde el que reconstruir la memoria y repensar el presente. Su trabajo se sitúa en ese territorio intermedio donde lo fragmentario adquiere nuevos significados y donde lo aparentemente inservible se convierte en materia de estudio, abriendo un espacio donde imaginar nuevas formas de habitar el mundo.

Supone, por tanto, una invitación a detenerse, observar y reconstruir desde las grietas. La belleza reside aquí en lo no dogmático y tal vez en la vuelta a mirar el objeto como lo que es, una forma que emociona.

Además de los conceptos vinculados a las temáticas preferentes de la artista, como la memoria, la identidad, la fragilidad del tiempo y la propia existencia; la exposición incorpora una mirada crítica sobre los roles de género, analizando la construcción social de la feminidad, tema transversal a toda su obra y el peso del espacio doméstico en la vida de las mujeres.

A través de técnicas diversas como el collage, el fotomontaje, la instalación y el lenguaje audiovisual, la artista reutiliza imágenes de revistas, postales, fotografías antiguas y objetos con historia, cotidianos y anacrónicos, que transforma en portadores de memoria y en herramientas críticas para pensar nuestro tiempo.

En esta ocasión tan especial, en la que se celebra la apuesta por la cultura y las artes en San Javier junto al 30 aniversario del Museo; Miriam Martínez ha utilizado para la serie titulada 'Cuestión de Lugar' reproducciones de fotografías antiguas del Archivo Municipal de San Javier. Fotomontajes realizados ad hoc que proponen una mirada sensible hacia las huellas que dejan el paso del tiempo en lo individual y lo colectivo.

En su delicado y enérgico universo plástico, Miriam Martínez abraza la experimentación desde una perspectiva multidisciplinar, con la destreza, precisión y talento que le otorga su amplia trayectoria. A ello se suma una sensibilidad poética y genuinamente onírica que sitúa sus proyectos en un lugar de interés dentro del panorama del arte contemporáneo actual.

En los últimos años ha trascendido la técnica del collage, en el que está especializada, para adentrarse en técnicas mixtas desde una mirada conceptual, vanguardista y comprometida.

"Este universo va más allá de ser una apuesta metodológica consciente, más allá del reciclaje y la reinterpretación, para explorar el proceso y comprobar cómo estas piezas-ruinas alcanzan a resignificar culturalmente nuestro propio tiempo", explica Cristina Guirao Mirón, catedrática en filosofía, profesora titular en la Universidad de Murcia y doctora en Sociología por la Universidad de Alicante además de escritora, en el texto que acompaña la muestra.

La exposición 'Poéticas de la ruina', de Miriam Martínez Abellán, se inaugura el viernes 24 de abril en la sala de exposiciones del Museo de San Javier, Avenida Pinatar, 23, a las 20.00 horas. Estará acompañada de un cóctel de bienvenida a cargo del Ayuntamiento y su Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes.

La muestra se podrá disfrutar hasta el 24 de mayo, con horario de visita de martes a sábado de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Además, se llevarán a cabo dos visitas guiadas a cargo de la artista con entrada libre los días 2 y 23 de mayo a las 12.00 horas.

Miriam Martínez Abellán (Cieza, Murcia, 1978), es artista visual y docente, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Murcia y Diplomada en Piano por el Conservatorio Superior Manuel Massotti. Compagina sus trabajos expositivos y de investigación con el de la divulgación artística y cultural a través de talleres, conferencias, labores de comisariado y publicaciones de artículos e ilustraciones en diversos medios, como portadas de libros, revistas de arte y pensamiento, cartelería y textos de prensa.

Cuenta con una amplia trayectoria expositiva en espacios nacionales e internacionales desde hace más de veinte años. Se ha mostrado su obra en ciudades como Berlín, Londres, Bruselas, Dublín, Edimburgo o Bari, así como en Latinoamérica.

Reúne numerosos reconocimientos entre los que actualmente se encuentra el haber ha sido seleccionada en la segunda edición del Magazine Internacional Assembla. Ha ilustrado el nuevo Informe '¿Dónde están las mujeres en las Artes Escénicas?', publicado por la Fundación SGAE en colaboración con Clásicas y Modernas; Asociación para la igualdad en la Cultura, a la que pertenece.

También ha sido mujer destacada por su trayectoria dentro del Especial Talento Femenino 2025 publicado por el diario La Verdad de Murcia. Su última exposición individual 'La mirada oblicua' se mostró en el Palacio de Cervelló de Valencia, dentro del Valencia Photo Internacional 2025.

Finalmente, Martínez Abellán acaba de publicar en la nueva revista nº25 de Blanco, Negro y Magenta dedicada a mujeres collagistas. Su trayectoria también se puede seguir a través de la web http://miriammartinezabellan.com.