Archivo - Inundaciones provocadas por las lluvias en Lorca - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mitad de los habitantes de la Región de Murcia no sabría actuar con certeza ante una inundación y el 61% duda o desconoce cómo proceder frente a episodios de fuertes vientos, según el informe 'Seguridad en edificios y viviendas', elaborado por Grupo Mutua Propietarios en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) que se celebra en Antalya (Turquía).

En concreto, el estudio revela que el 51% de los murcianos tiene claro qué pasos seguir ante una inundación --frente a un 43% que solo posee una idea general y un 7% que admite que no sabría cómo reaccionar--, mientras que ante fuertes rachas de viento el 39% afirma saber cómo actuar, frente a un 48% que manifiesta dudas y un 13% que desconoce las precauciones a adoptar.

Asimismo, el informe señala que el 51% de los murcianos estaría dispuesto a invertir dinero en mejorar la seguridad de su edificio frente a fenómenos climáticos extremos, a pesar de que este tipo de episodios ya ha ocasionado daños en el 13,8% de las viviendas de la Región, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El principal freno para reforzar la protección de los inmuebles es el coste económico, dado que el 71% de los encuestados considera que mejorar la seguridad del hogar requiere una inversión que no siempre resulta accesible, frente al 40% que afirma haber tomado ya precauciones suficientes.

Entre las medidas implantadas en las viviendas predominan los sistemas de drenaje (presentes en el 73% de los casos), la correcta sujeción de elementos exteriores como toldos o aparatos de aire acondicionado (69%) y las ventanas y puertas reforzadas (40%), mientras que soluciones más costosas como las barreras antiinundación (37%) o los sistemas de bombeo (28%) tienen menor presencia.

Al respecto, el subdirector general de Operaciones de Grupo Mutua Propietarios, José Luis Marín de Alcaraz, ha subrayado que es posible mitigar daños sin grandes desembolsos mediante acciones preventivas como revisar periódicamente las cubiertas o mantener limpios desagües y canalones.

Además, solo el 36% de la población de la Región manifiesta una gran preocupación por la posibilidad de sufrir inundaciones o filtraciones graves, y otorga una nota media de 6,7 puntos sobre 10 al nivel de preparación de sus edificios y de 6,69 puntos al de sus viviendas frente a este riesgo.