El Miteco licita por 35,7 millones las dos fases para recuperar la rambla de la Pescadería en Los Alcázares

Rambla de La Pescadería en Los Alcázares - CHS

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La Dirección General del Agua (DGA) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha iniciado la licitación de las dos fases del proyecto para recuperar la rambla de La Pescadería y crear un parque inundable en Los Alcázares.

Las actuaciones, proyectadas por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), suman una inversión total de 35.736.819 euros con fondos europeos FEDER y disponen de un plazo de ejecución de 28 meses para cada una de las fases, según ha informado el organismo de cuenca.

La primera fase cuenta con un presupuesto base de licitación de 17.013.434 euros y contempla la construcción de un encauzamiento urbano en canal abierto de unos 1.250 metros de longitud a través de la avenida Fernando Muñoz Zambudio hasta su desembocadura.

La intervención incluirá también la reorganización del tráfico y la adaptación de los servicios urbanos existentes en el ámbito afectado. En el tramo final se recuperará la sección urbana del encauzamiento de la rambla de La Pescadería.

Esta actuación permitirá conducir de forma controlada las escorrentías que alcanzan el casco urbano de Los Alcázares y reducir la exposición de la población frente a episodios de lluvias intensas.

Por su parte, la segunda fase dispone de 18.723.385 euros para la ejecución de un parque inundable de 30,73 hectáreas que permitirá captar, retener de forma temporal y redirigir las escorrentías para evitar que lleguen con intensidad al casco urbano.

El parque contribuirá a reducir la intensidad con la que las escorrentías llegan al núcleo urbano y complementará la canalización prevista en la primera fase.

El proyecto forma parte de las medidas de protección frente a inundaciones en el Campo de Cartagena y se integra en el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor.

Según el Miteco, la máxima eficacia de la solución planteada requiere la ejecución de ambas fases, ya que el parque inundable permitirá captar y regular el agua, mientras que el encauzamiento facilitará su conducción hacia la desembocadura.

Las actuaciones tienen por objetivo disminuir el riesgo de inundación en la zona centro de Los Alcázares, mejorar la gestión de las escorrentías de la cuenca de la rambla de La Pescadería y recuperar ambientalmente el cauce situado aguas arriba del municipio.

Además, el proyecto persigue favorecer la integración urbana y ambiental del ámbito de actuación y contribuir a reducir la llegada descontrolada de agua y arrastres al Mar Menor.