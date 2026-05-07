El Miteco realiza un simulacro de contaminación en Cartagena con la participación de un centenar de efectivos regionales

Simulacro de lucha contra la contaminación marina en Cala Reona, en Cartagena - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha llevado a cabo este jueves un simulacro de lucha contra la contaminación marina en la costa de Cartagena, según ha informado la Delegación del Gobierno.

El ejercicio, que ha tenido lugar en la playa de Cala Reona, ha tenido como objetivo principal la evaluación y el refuerzo de la cooperación entre las administraciones ante un supuesto de contaminación accidental que alcance el litoral de la Región.

El despliegue ha simulado un episodio de contaminación por el abordaje de dos buques al sur de Cabo de Palos que habría provocado un derrame de fuel con llegada a la costa.

Ante esta situación, se han activado de forma coordinada el Plan Marítimo Nacional, el Plan Ribera del Miteco, el plan territorial CONMAMUR y el Plan de Emergencias Municipal de Cartagena, además del plan interior del puerto.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha asistido a las operaciones y ha subrayado que estos ejercicios "son esenciales para reforzar la coordinación", al tiempo que ha recordado la "especial relevancia" de estas prácticas en una zona próxima a la refinería de Escombreras, debido a su intenso tráfico de hidrocarburos.

La Comunidad Autónoma ha aportado al ejercicio casi un centenar de personas y un despliegue técnico de gran envergadura. La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha movilizado una Unidad Móvil de Mando, un Puesto de Mando Avanzado (PMA) y un helicóptero de vigilancia.

Por su parte, la Secretaría Autonómica de Energía y Acción Climática ha instalado un hospital de campaña para la atención de fauna petroleada, donde han trabajado veterinarios, biólogos y agentes medioambientales con el apoyo de la Unidad de Planificación y Análisis.

El operativo ha contado también con la participación activa de la Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, que ha aportado una embarcación, drones y personal especialista.

A este despliegue se han sumado los recursos del Ministerio de Transportes, la Autoridad Portuaria, Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como del Ayuntamiento de Cartagena y Cruz Roja.

La subdirectora general para la Protección del Mar del Miteco, Itziar Martín, ha asegurado que estas jornadas periódicas resultan "fundamentales" para garantizar una respuesta "rápida y eficaz" en un caso real. Este ejercicio es el número 26 que se realiza desde la aprobación del Plan Ribera en 2014.