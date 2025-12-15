El MITECO respeta la dimisión de los representantes del Comité del Mar Menor "pero no comparte sus argumentos"

MURCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha realizado un comunicado tras la dimisión presentada por Teresa Vicente y Alfonso Manzano, presidenta y secretario respectivamente del Comité de Representantes de la Tutoría del Mar Menor ante la que se han mostrado sorprendidos en cuando a los motivos que la sustentan.

Asimismo, han señalado que "respetamos la decisión sin compartir las razones expresadas para ello dado que nunca se ha ejercido ninguna actitud de bloqueo y siempre se ha trabajado con actitud de colaboración para adoptar los acuerdos más convenientes para el Mar Menor y su cuenca vertiente", ha insistido el Ministerio después de que en la carta hayan señalado que, a su parecer, se ha creado "una especie de veto".

"Desde el inicio de la constitución de los órganos de representación de la personalidad jurídica del Mar Menor, y en el caso del Comité de Representantes, se ha trabajado en un clima de gran respeto, cordialidad e interés por la novedad que entrañaba la personalidad jurídica de un ecosistema", ha asegurado el MITECO a través de una nota de prensa.

El Ministerio ha destacado que "prácticamente se ha logrado el consenso y el acuerdo en todas las cuestiones que se han planteado en las tres sesiones celebradas hasta la fecha de dicho Comité", por lo que no entiende que se considere que los representantes de las administraciones públicas hayan estado "entorpeciendo la actividad, objetivos y esperanzas" a los que se alude en la carta de dimisión. Al hilo, han afirmado que "se ha designado a los representantes de esta administración del Estado, empleados públicos de reconocida solvencia y experiencia, para contribuir a este proceso".

"Únicamente ha habido una discrepancia en la que ambas administraciones han votado en contra, y por tanto no pudo prosperar, en aplicación del artículo 5.5 del 'Real Decreto 90/2025, por el que se regula el régimen de constitución, composición y funcionamiento de los órganos de representación y gobernanza de la laguna del Mar Menor y su cuenca'", ha explicado el MITECO.

El MITECO ha recalcado que "este Ministerio viene demostrando de forma clara y fehaciente la implicación para la preservación y recuperación del Mar Menor y su cuenca vertiente, desde 2021 con el desarrollo del Marco de Actuaciones Prioritarias, dotándolo con una inversión de 675 millones de euros, algo inédito en nuestro país, para recuperar un ecosistema".

Además, el Ministerio ha señalado que en los últimos años han venido desarrollando "esta hoja de ruta en los diferentes ámbitos que presentan una degradación importante: la Sierra Minera de Cartagena-La Unión; el cinturón verde; la renaturalización de la red hidrológica y de la costa; la mejora de la red de saneamiento y depuración de los ayuntamientos de la zona; el acompañamiento a los sectores agrarios para la mejora ambiental de sus prácticas, etc....lo que demuestra el compromiso con la recuperación de esta espacio natural y el territorio donde está enmarcado".

En este sentido, han afirmado que "nunca se ha ejercido ninguna actitud de bloqueo y siempre se ha trabajado con actitud de colaboración para adoptar los acuerdos más convenientes para el Mar Menor y su cuenca vertiente, sentido en el que seguirán trabajando los representantes del MITECO". Finalmente, ha reiterado su "implicación para la preservación y recuperación del Mar Menor y su cuenca vertiente".