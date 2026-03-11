Molina de Segura estrena nuevo centro de salud con capacidad para 30.000 pacientes

Inauguración del centro de salud Doctor Andrés López Bernal de Molina de Segura - AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

Molina de Segura estrenará este lunes 16 de marzo el tercer centro de salud del municipio que atenderá a casi 16.000 usuarios de la zona básica de Salud Molina Este y tendrá capacidad para absorber incrementos de población de hasta 30.000 tarjetas sanitarias.

El presidente regional, Fernando López Miras, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, han inaugurado este miércoles esta nueva infraestructura sanitaria de atención primaria, que además acogerá consultas de atención hospitalaria para este municipio y su área de influencia que incluye Archena, Fortuna, Ceutí y Lorquí, según han informado desde el Consistorio.

El centro de salud llevará el nombre del doctor molinense Andrés López Bernal, como reconocimiento a sus méritos en el ámbito de la docencia y la investigación médica, profesor en la Universidad de Oxford y catedrático de la Universidad de Bristol. López Miras ha resaltado que López Bernal "es un ejemplo, un gran profesional y una persona de la que se sienten orgullosos no sólo sus vecinos de Molina de Segura, sino toda la Región de Murcia".

EQUIPAMIENTO DEL NUEVO CENTRO DE SALUD

Este nuevo espacio cuenta con una superficie construida de 6.600 metros cuadrados de superficie.

El centro está equipado con diez consultas de medicina de familia, ocho de enfermería, cuatro salas de curas, extracciones, técnicas especiales y sala polivalente, además de tres consultas de pediatría, dos de enfermería pediátrica, y una sala de observación pediátrica. Además, dispone de una amplia sección de atención a la mujer, que incluye consultas para matrona y ginecólogo, sala de exploración ginecológica y sala para usos múltiples.

La equipación del centro se completará con una unidad bucodental con dos consultas para odontólogo y otras dos para higienista dental.

La zona de consultas hospitalarias incluye 15 espacios para atención y salas de exploraciones de distintas especialidades, así como espacio de reserva para otras que se puedan ir incorporando.

En cuanto a las especialidades, en una primera fase se incorporan las de Cardiología, Cirugía General, Oftalmología, Neumología, Traumatología, Neurología, Oncología y Urología, a las que se podrán ir sumando otras de forma progresiva, una vez se ponga en marcha el centro. Por ello, en su diseño se ha previsto la inclusión de espacios de reserva para dar respuesta a posibles incrementos de población.

ACERCAR SERVICIOS

López Miras ha subrayado que la puesta en marcha de este centro de salud, el número 86 de la Región, es fruto del "trabajo leal y conjunto de las administraciones". Además, ha puesto en valor que "va a asistir a ciudadanos no sólo de Molina de Segura, por tanto, incluyendo dichos municipios, el centro de salud atenderá en conjunto a una población cercana a las 140.000 personas.

"Quiero dar las gracias a todos los profesionales que van a hacer de este centro de salud un centro de excelencia en la sanidad pública de la Región de Murcia y también al alcalde por involucrarse, por hacer de esta infraestructura algo propio y por su voluntad de colaboración con las administraciones", ha añadido el presidente, quien ha señalado que la Comunidad tenía previsto este centro de salud en su Plan de Infraestructuras de Atención Primaria presentado en 2022.

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, ha afirmado que "este centro de salud, el tercero de Molina de Segura, nace con una vocación clara: reforzar la calidad asistencial, mejorar la capacidad de respuesta y acercar servicios que hasta ahora obligaban a demasiados desplazamientos.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha destacado la financiación íntegra de este centro por parte del Ejecutivo central con fondos propios del Ministerio de Sanidad. Concretamente, ha invertido 10 millones de euros con cargo al Plan de Mejora de las Infraestructuras de Atención Primaria.

"Gracias a esa inversión, hacemos realidad una de las grandes reivindicaciones de los vecinos y vecinas de Molina tras más de 18 años de lucha y ponemos en servicio una infraestructura fundamental que va a permitir mejorar la atención de los ciudadanos y ciudadanas", ha añadido.

Asimismo, ha pedido al Gobierno regional que "dote el centro con personal de nueva contratación y que no se haga a costa de recortar plantillas en otros centros de salud". Asimismo, ha pedido que este centro cuente con todas las especialidades comprometidas para evitar los desplazamientos de los vecinos al centro de Murcia.