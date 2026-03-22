Molina de Segura recibe este jueves al escritor Jorge Molist en el ciclo 'Escritores en su tinta'

El reconocido autor Jorge Molist participará el próximo jueve en una nueva sesión del ciclo literario 'Escritores en su tinta' - ESCRITORES EN SU TINTA

MURCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El reconocido autor Jorge Molist participará el próximo jueves, 26 de marzo, a las 20.00 horas, en una nueva sesión del ciclo literario 'Escritores en su tinta', que se celebra en la Biblioteca Salvador García Aguilar de Molina de Segura.

El encuentro forma parte de la programación de la vigésima edición de este consolidado ciclo de encuentros literarios, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura, que se desarrolla entre los meses de febrero y abril y que reúne a destacados nombres del panorama literario nacional.

Jorge Molist (Barcelona, 1951) es uno de los autores más consolidados de la novela histórica española contemporánea; antes de dedicarse plenamente a la literatura desarrolló una destacada carrera como ingeniero en el ámbito empresarial, lo que le llevó a vivir en distintos países de Europa, un bagaje internacional que ha influido en el carácter cosmopolita de sus tramas.

Su salto a la narrativa se produjo en los años noventa y desde entonces ha construido una obra centrada en grandes episodios históricos, combinando rigor documental, intriga y emoción, con una clara vocación divulgativa. A lo largo de su trayectoria ha recibido algunos de los galardones más importantes del panorama literario español, como el Premio Fernando Lara (2018) por 'Canción de sangre y oro', el Premio de Novela Histórica Alfonso X el Sabio (2007) por 'La reina oculta', y ha sido finalista del Premio Planeta, reconocimientos que consolidan su prestigio dentro del género.

Entre sus novelas más destacadas figuran 'Los muros de Jericó', 'El anillo', 'La reina oculta', 'Prométeme que serás libre', 'Tiempo de cenizas' y 'Canción de sangre y oro'. En esta edición de 2026, Escritores en su tinta también cuenta con un cartel de primer nivel integrado por autores como David Uclés, Marta Sanz, el propio Jorge Molist, Vicente Garrido y Rosa Huertas, consolidando una programación plural y de gran calidad literaria.

'Escritores en su tinta' celebra 20 años de trayectoria y es una de las citas culturales más relevantes de la Región de Murcia. A lo largo de sus 19 ediciones anteriores, ha contado con la participación de algunas de las voces más trascendentes de la literatura española contemporánea, como Ana María Matute, Antonio Muñoz Molina, Eduardo Mendoza, Almudena Grandes o Enrique Vila-Matas, junto a autores superventas como Dolores Redondo, Santiago Posteguillo o Eva García Sáenz de Urturi.

El ciclo ha mantenido desde sus inicios una firme vocación pedagógica, implicando a los centros educativos del municipio y fomentando el hábito lector entre los mismos. El éxito de convocatoria, con llenos habituales en sus sesiones, ha convertido esta iniciativa en un referente cultural no solo en Molina de Segura, sino también en el conjunto de la Región y a nivel nacional.

La cita con Jorge Molist permitirá al público acercarse de primera mano a la obra y al proceso creativo de uno de los autores más leídos del género histórico, en un formato cercano que combina conversación, reflexión literaria y diálogo con los asistentes. El ciclo está coordinado y presentado por la periodista y escritora Lola Gracia, quien acompaña a los autores en cada uno de los encuentros, reforzando el carácter divulgativo y participativo de esta propuesta cultural.