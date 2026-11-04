Moratalla reúne este sábado al sector turístico en el II Congreso de Turismo Rural de la Región

(I-D) La Directora General De Competitividad Y Calidad Turística, Eva Reverte; El Alcalde De Moratalla, Juan Soria; El Presidente De La Asociación Ruralmur, José Antonio Lucas; Y El Director General Del Itrem, Juan Francisco Martínez. - CARM

MORATALLA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Moratalla acogerá este sábado, 7 de noviembre, el II Congreso de Turismo Rural de la Región de Murcia, un encuentro que reunirá a empresarios, emprendedores, profesionales del sector y representantes institucionales para analizar oportunidades de desarrollo y promoción de este tipo de turismo durante todo el año.

El congreso, organizado por la asociación Ruralmur con la colaboración del Gobierno regional y el Ayuntamiento de Moratalla, se celebrará a partir de las 9.30 horas en el salón de actos del Consistorio, bajo el lema 'Naturaleza, experiencias, turismo activo y territorio', según ha informado el Gobierno regional.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, ha destacado durante la presentación del evento su utilidad para intercambiar conocimientos y experiencias entre empresas, asociaciones, profesionales e instituciones, así como para conocer propuestas adaptadas a los recursos naturales, culturales y patrimoniales de los municipios rurales.

La jornada contará con cuatro mesas de debate conducidas por el periodista Alejo Lucas. La primera abordará la floración como recurso turístico, con experiencias vinculadas al melocotón en Cieza, el almendro en Mula, la lavanda en Moratalla y el azahar en el Valle de Ricote.

La segunda sesión analizará iniciativas empresariales desarrolladas en el medio rural, mientras que la tercera estará dedicada al turismo activo, el deporte, la aventura y las experiencias en contacto con la naturaleza. La última mesa permitirá conocer modelos de turismo rural de Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Tras las sesiones profesionales, los participantes podrán realizar una ruta guiada por el casco antiguo de Moratalla y visitar el Museo del Tambor para conocer el patrimonio histórico, arquitectónico y etnográfico del municipio.

El encuentro da continuidad a la primera edición, celebrada en Bullas en 2025. Las inscripciones permanecen abiertas a través de la página web 'https://blog.ruralmur.com/ii-congreso-de-turismo-rural-de-la...'.