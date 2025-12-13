Moreno (PSRM) alaba el trabajo del Gobierno de España en el aumento de días de faena de los barcos de pesca en 2026

El diputado regional socialista Fernando Moreno - PSRM

MURCIA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional socialista, Fernando Moreno, ha destacado este sábado que "los barcos de pesca de la Región de Murcia podrán faenar 143 días en 2026, gracias al trabajo del Gobierno de España, frente a los 9'7 días que proponía el PP".

Tras una negociación extremadamente dura, que se ha prolongado durante dos días, esta madrugada el ministro de Agricultura y Pesca, Luís Planas, conseguía inclinar la balanza hacia los intereses de los pescadores españoles. Un acuerdo que beneficia especialmente a los que faenan en el Mediterráneo, que podrán salir a pescar 143 días en 2026, una cifra similar a la de este año, sin necesidad de adoptar medidas adicionales para proteger los caladeros.

"Un año más, el Gobierno de España vuelve a obtener un resultado satisfactorio para los pescadores de la Región de Murcia, frente a los recortes que proponía el PP europeo, con el silencio y la complicidad del PP de Feijóo y de López Miras", ha declarado Moreno.

"La brutal propuesta del PP europeo, de reducir a solo 9,7 los días de faena en todo un año, hubiera acabado con la pesca en la Región de Murcia, arruinando a centenares de familias. Frente a esto, López Miras tenía dos soluciones: plantarse en Bruselas y decirles a sus compañeros de partido que dieran marcha atrás o mentir a la ciudadanía, como hace siempre, echándole la culpa de todo al Gobierno de España. Escogió la segunda opción, la que no sirve para nada ni ayuda a nadie", ha lamentado el diputado socialista.

"Frente a la inacción y a la campaña catastrofista llevada a cabo por la consejera Rubira y el Ejecutivo de López Miras, una vez más, el Gobierno de España gestiona y aporta soluciones a la Región de Murcia", ha añadido.

"Frente al PP que pretendía acabar con la pesca en el Mediterráneo, hemos conseguido garantizar el futuro de cientos de puestos de trabajo, directos e indirectos y, en definitiva, de todas las familias que dependen de los más de 300 barcos que integran la flota pesquera regional", ha detallado.

"Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia, con nuestro secretario general, Francisco Lucas, seguiremos trabajando, como siempre, para defender los intereses de nuestra Región", ha concluido el diputado socialista en la Asamblea Regional.