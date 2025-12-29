Moyca celebrará la Nochevieja en el partido entre UCAM Murcia y Real Madrid con 8.100 tarrinas de uva sin semilla

Palacio de Deportes de Murcia - PORTAVOZ

MURCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Moyca, empresa especializada en la producción y comercialización de uva de mesa sin semilla, participará este martes en el partido de baloncesto entre UCAM Murcia y Real Madrid, que se disputará en el Palacio de los Deportes de Murcia, con una acción especial que adelantará simbólicamente la celebración de la Nochevieja para todos los asistentes.

La compañía aportará 8.100 tarrinas especiales de uva sin semilla, que se colocarán previamente en los asientos del pabellón. El público podrá participar en una acción de preuvas que se desarrollará entre el tercer y el último cuarto del encuentro, convirtiendo el tramo final del partido en un momento de celebración colectiva, según informaron fuentes de Portavoz en una nota de prensa.

Uvas Moyca utilizará para esta acción su formato especial de 12 uvas, lanzado recientemente, con el objetivo de facilitar que el público pueda disfrutar de forma cómoda de esta tradición.

"La uva forma parte de nuestra cultura y de nuestros rituales colectivos. Para nosotros, participar en una acción como esta es una forma de acercar nuestro producto a la gente en un contexto diferente, festivo y popular, y de seguir poniendo en valor una uva de calidad, cómoda de consumir y pensada para todos los públicos", señala el CEO de Moyca, Antonio Domene.

Esta iniciativa tendrá continuidad el próximo 31 de diciembre en Totana, municipio en el que se ubica la sede principal de la compañía. Ese día, Moyca adelantará las campanadas de fin de año con una acción de preuvas que se celebrará a las 18.00 horas en la Plaza de la Balsa Vieja, en colaboración con el Ayuntamiento y dentro del programa de actividades navideñas del municipio.

Moyca, con sede en Totana, cuenta con más de 2.300 hectáreas de cultivo repartidas entre la Región de Murcia, Alicante, Granada y Badajoz, y comercializa más de 50 variedades de uva sin semilla en mercados de todo el mundo durante los 365 días del año. Su actividad genera más de 10.000 puestos de trabajo anuales en la Región de Murcia, contribuyendo al desarrollo económico y social del territorio.