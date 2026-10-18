El MUDEM acoge 'Machado. ligero de equipaje', un homenaje poético-musical al poeta con la participación de 40 personas

El MUDEM acogerá el espectáculo poético-musical 'Machado. Ligero de equipaje'. El evento tendrá lugar el próximo jueves - CEDIDA ORGANIZACIÓN

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El MUDEM acogerá el espectáculo poético-musical 'Machado. Ligero de equipaje'. El evento tendrá lugar el próximo jueves, a las 20.00 horas, en el Auditorio Virginia Martínez Fernández del, enmarcado dentro del programa de los Presupuestos Participativos del municipio del municipio

Esta propuesta artística pretende realzar la figura y el inmortal legado literario de Antonio Machado, cuya obra es más actual que nunca. La obra entrelazará de forma única la palabra, la emoción de los versos machadianos y una cuidada puesta en escena musical con interpretaciones en riguroso directo.

El proyecto destaca por su enorme carácter coral y contará con la participación de artistas y vecinos de Molina de Segura. Sobre el escenario se darán cita figuras destacadas como Flavio, María Conesa, Oché Cortés, Salva Serrano, Leonor Jiménez, David Gómez Valero, Josefo y el grupo folk Verde Columbares, sumándose a una lista alfabética que alcanza colaboradores y creadores implicados en dar vida a la lírica del poeta de la Generación del 98. La dirección y coordinación corre a cargo de la reconocida periodista y gestora cultural Lola Gracia.

Desde la organización se subraya que esta iniciativa busca aproximar la alta literatura a toda la ciudadanía en un espacio emblemático. La función cuenta con la colaboración especial de las entidades de desarrollo e inversión Ártico Capital y la plataforma local de participación.

Este evento está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura y es de entrada libre hasta completar aforo. La iniciativa nació hace un año en el que Lola Gracia creó un montaje para Cajamurcia con un éxito de público indiscutible.

Dado que más de 50 personas no pudieron acceder al recinto, la creadora ha intentado retomar el espectáculo por diferentes lugares de la Región de Murcia para poder difundir la palabra de Machado, "su especial sensibilidad, su profundo conocimiento de la sociedad española, su cultura popular y la increíble universalidad de sus sencillos pero inolvidables versos, que conmueven siempre por más que los conozcamos"