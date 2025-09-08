Muere un hombre de 57 años al colisionar un turismo con un camión en Torre Pacheco (Murcia)

Muere un hombre de 57 años al colisionar un turismo con un camión en Torre Pacheco - CEIS

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 57 años ha fallecido este lunes al colisionar un turismo con un camión en la carretera RM-F14, en el término municipal de Torre Pacheco, según ha informado 112 Región de Murcia.

Varias llamadas han sido recibidas en el Centro de Coordinación de Emergencias alertando de un accidente de tráfico entre un turismo y un camión en la carretera de Torrepacheco a Jimenado.

Tras llegar a la zona, los bomberos han rescatado a la víctima que había quedado atrapada en el interior del turismo. Los sanitarios han procedido a atenderlo y, pese a los esfuerzos de reanimación, el herido, un hombre de 57 años, finalmente ha fallecido durante el traslado al hospital Los Arcos del Mar Menor.

Hasta el lugar se ha desplazado una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, así como bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, procedentes de los parques de San Pedro y Los Alcázares.