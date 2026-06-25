Muere un hombre de 92 años tras ser atropellado por un camión en Archena (Murcia)

ARCHENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia no han podido salvar a un varón de 92 años, que ha muerto al ser atropellado por un camión este jueves en la calle San Quintín de Archena (Murcia).

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas, entre ellas las de la Policía Local y el conductor del camión, alertando del accidente a las 9.43 horas, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

Los llamantes han reclamado asistencia sanitaria para el accidentado, al tiempo que le realizaban maniobras de reanimación, ya que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Al lugar ha acudido una ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Pese a sus esfuerzos, el accidentado ha fallecido.

Los sanitarios han atendido por crisis de ansiedad al conductor del camión y a la hija del fallecido, añaden las mismas fuentes.