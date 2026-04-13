Mueren 3 trabajadores en accidente laboral en los dos primeros meses de 2026 en la Región de Murcia

Varias personas trabajan en una obra - David Zorrakino - Europa Press

MURCIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres trabajadores han fallecido en accidente laboral en los dos primeros meses de 2026 en la Región de Murcia, seis menos que en el mismo periodo del año anterior, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Los tres decesos registrados en enero y febrero corresponden a asalariados y han tenido lugar durante la jornada laboral.

El número de accidentes laborales con resultado de baja en la comunidad en enero ascendió a 3.385, de los que 2.930 se produjeron en jornada laboral y 455 'in itínere', esto es, al ir o volver del trabajo.

La actividad económica que acumuló una mayor cifra de siniestros durante la jornada laboral en la Región fue la relacionada con la industria manufacturera (688), seguida de agricultura, ganadería y pesca (416) y construcción (396).