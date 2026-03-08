Una mujer de 26 años recibe un disparo tras ser agredida por varias personas en Abarán (Murcia)

MURCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencias han atendido a primera hora de esta mañana a una mujer, de 26 años de edad, que ha resultado herida por arma de fuego en el municipio de Abarán, según han informado fuentes del '1-1-2'.

Sobre las 8.00 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' recibía una llamada informando de una agresión en la Calle Doctor Fructuoso, en la pedanía de San José Artesano, término municipal de Abarán.

Según el llamante, cuatro personas, con cuchillos y arma de fuego, le habían agredido resultando herida. Hasta el lugar se han desplazado una patrulla de Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061.

Guardia Civil, que han sido los primeros en llegar, han solicitado el envío urgente de ambulancia para atender a una mujer de 26 años de edad que presentaba heridas por arma de fuego. Sanitarios del 061 han atendido y estabilizado a la mujer herida, trasladándola al Hospital Lorenzo Guirao de Cieza.