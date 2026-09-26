Una mujer de 49 años fallece en un accidente de moto en la urbanización Altorreal, de Molina de Segura

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencias han atendido este viernes por la tarde un grave accidente de tráfico de una motocicleta en la Avenida Golf, en la urbanización de Altorreal, término municipal de Molina de Segura.

Minutos antes de las 19.00 horas, una llamada realizada al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia alertaba de un grave accidente de tráfico de una moto que perdía el control en la Avenida Golf, de la citada urbanización de Molina de Segura.

La persona que llamaba indicaba que dos personas, un hombre y una mujer, se encontraban tendidos en el suelo inconscientes y aparentemente en estado muy grave. Al lugar se desplazaron dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061.

A su llegada, el personal sanitario atendió a los dos heridos e inició las maniobras de reanimación a uno de ellos, la mujer de 49 años, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Lamentablemente, pese a los esfuerzos, no fue posible recuperarla y falleció en el lugar. La otra persona herida con politraumatismos, el hombre de unos 40 años, fue trasladada al Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca.