Una mujer y una niña de 9 años, heridas graves, y un niño de 11 leve al colisionar un turismo con un camión

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y una niña de nueve años resultaron heridas graves este jueves por la noche, así como un niño de 11 años sufrió heridas leves, al producirse una colisión por alcance de un turismo contra un camión en la A-30, en la localidad de Murcia, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro se registró sobre las 23.40 horas, en el kilómetro 165,650 de la A-30, en el término municipal de Murcia cuando, por causas que se desconocen, se produjo una colisión por alcance de un turismo a un camión.

Como consecuencia del siniestro, la conductora del turismo resultó herida grave, así como una niña de nueve años. En el coche también viajaba un menor de 11 años, que resultó con heridas leves.