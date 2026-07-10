Una mujer es trasladada al Reina Sofía por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de El Palmar

MURCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 58 años ha sido trasladada en una ambulancia no asistencial al Hospital Reina Sofía de Murcia por inhalación de humo tras registrarse esta madrugada un incendio en el segundo piso de una vivienda situada en la calle San Roque de la pedanía murciana de El Palmar, según han informado el Centro de Coordinación de Emergencias regional.

El '1-1-2' recibió varias llamadas de vecinos en torno a la 1.27 horas alertando de un incendio en un segundo piso del citado inmueble. Hasta el lugar se desplazó una dotación de Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Murcia y una Unidad Móvil de Emergencias del 061.

Según han indicado los bomberos de Murcia, mientras se dirigían al lugar fueron informados de que el fuego ya había sido extinguido por los propios propietarios de la vivienda, quienes salieron de la vivienda sin precisar asistencia.

El incendio, según los bomberos, se originó en un sofá del domicilio y, a su llegada, se limitaron a realizar labores de ventilación de la vivienda, ya que las llamas habían sido sofocadas previamente.