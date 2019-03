El Muram abre las puertas al arte urbano con la exposición de 79 artistas de los cinco continentes

Publicado 22/03/2019 14:04:41 CET

Por primera vez en un museo de la Región se podrá ver una obra certificada de Banksy

MURCIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena inaugura esta tarde, a las 19.30 horas, la exposición 'Arte urbano. Leyendas callejeras'. La muestra, organizada por la Consejería de Turismo y Cultura, reúne 79 obras de 79 artistas de los cinco continentes (un total de 23 países) y permanecerá abierta hasta el próximo 30 de junio.

"Se trata de un amplio y variado elenco de artistas, de 23 nacionalidades, que hace que desde el Muram se ofrezca con esta exposición una visión global del arte urbano a nivel mundial", tal y como ha apuntado la consejera Miriam Guardiola durante la presentación de la muestra, en la que estuvo acompañada por el comisario Darío Vigueras.

La responsable de Cultura ha recordado "el gran éxito que supuso el proyecto expositivo que sobre arte urbano se realizó en 2017 en el Museo de Bellas Artes de Murcia, que en total, en las dos muestras organizadas, congregó a más de 22.000 personas, un récord de visitantes que estamos convencidos de que se repetirá en el Muram".

Las piezas seleccionadas en esta ocasión, ha añadido, "pertenecen también a la colección Murcia Street ART Project, no repitiéndose ninguna obra y siendo por tanto esta exposición complementaria de la se pudo ver en Murcia, yendo un paso más allá e invitando al público a conocer mejor este arte muchas veces denostado pero de incuestionable calidad".

Guardiola ha apuntado que "por primera vez se podrá ver en un museo de la Región de Murcia una obra certificada de Banksy", y afirmó que, a las de los creadores ya nombrados, "se unen en el Muram obras de los españoles Okuda, Francisco de Pájaro, Belin, así como los murcianos Carlos Callizo y Kraser, con quienes de nuevo se demuestra la variedad de estilos que se pueden encontrar dentro del arte que se realiza en nuestra Región".

Entre los años 60 y 70 del pasado siglo es cuando surge lo que más tarde se conocería como grafiti. Primaban entonces las 'tags' o firmas, aunque eso solo fue el comienzo de largo camino recorrido por el 'street art' que tiene ahora su reflejo en el Muram, desde artistas icónicos de la primera época, como Cornbread, Seen ('El Padrino') o Quik, pasando por otros que abrieron nuevos caminos como Blek Le Rat, Obey, Faucher, Banksy, etc, y acabando en las nuevas generaciones que no dejan de sorprender, como es el caso de Vhils BordaloII. Cabe asimismo destacar a artistas africanos Mederic Touray o Aboudia y al japonés Twoone.

Esta nueva muestra, declaró la consejera Guardiola "rompe barreras y prejuicios, y es un magnífico ejemplo del trabajo que se realiza desde los museos regionales, abiertos a nuevos estilos y a todo tipo de públicos, buscando propuestas que atraen sobre todo a los más jóvenes, quienes van a disfrutar especialmente de esta exposición que demuestra que, cuando se trata de arte, no importa el tema, el soporte, los materiales ni los medios a la hora de crear magníficas obras".

'Arte urbano. Leyendas callejeras' se podrá visitar en el Muram hasta finales del próximo mes de junio de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

INTERVENCIONES EN DIRECTO

De forma paralela a la exposición, se han programado diferentes intervenciones que permitirán acercarse de un modo diferente, de la mano de los propios creadores, al arte urbano.

Para la inauguración, se contará con Belin quien realizará una intervención sobre paneles de 250 x 250 cm. El creador jienense repetirá los días 22 y 23 de marzo, y por el Muram pasarán asimismo a lo largo de los próximos meses, para trabajar en directo ante el público, Chapu (26 y 27 de abril), Turay y Carlos Callizo (17 y 18 de mayo) y Krasser (24 y 25 de mayo).

Además de las intervenciones, se realizarán visitas guiadas a cargo del comisario, Darío Vigueras, los días 30 de marzo, 6 de abril y 11 de mayo, a las 12:00 horas, y el 18 de mayo, a las 12.00 y 19.00 horas.

Desde el propio museo también se están organizando visitas a cargo de los guías y se está ultimando la preparación de talleres para escolares y todo tipo de público. Se puede obtener más información en el propio museo, así como a través de la web www.museosdemurcia.com o del teléfono 968 239 346.