'Murci-Insectos en Acción' aterriza en Murcia para educar en valores medioambientales a niños y mayores

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pencho, Flora, Lila, Mari y Basurón son los nuevos integrantes de 'Murci-Insectos en Acción', un colorido grupo que se encargará de educar en valores medioambientales a niños y mayores de Murcia, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha presentado a estos nuevos personajes, que forman parte de "un proyecto integral creado para educar, emocionar y concienciar a los niños del municipio sobre la importancia del reciclaje, el respeto por la naturaleza y el cuidado del entorno".

Este universo está protagonizado por personajes originales inspirados en insectos y animales de la huerta y la montaña que "nacen con su propia personalidad y valores que transmitir", tal y como ha apuntado el concejal.

Murcianos y visitantes podrán conocer al equipo de 'Murci-Insectos en Acción' en un espectáculo musical que se estrenará el próximo viernes, 12 de septiembre, a las 19.30 horas, en la plaza de Santo Domingo, enmarcado en la programación de la Feria.

El sábado 13, de 12.00 a 19.30 horas, también en la plaza de Santo Domingo, está prevista una jornada infantil en la que los más pequeños de la casa podrán participar en actividades para el cuidado del medio ambiente, manualidades, maquillaje de caras y otros a cargo de Terra Natura, y donde los personajes tanto del parque como de 'Murci-Insectos en Acción' acompañarán a los niños.

Tras su novedoso debut en la Feria de Septiembre, estos personajes estarán presentes en fiestas, eventos, desfiles y celebraciones populares del municipio en los días más señalados del calendario.

VISITAS A LOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO

Guillén, acompañado de representantes de 'Murci-Insectos' y de Terra Natura, ha añadido que el proyecto visitará todos los centros educativos con el objetivo de fomentar el amor por la naturaleza, el reciclaje y el cuidado del entorno desde edades tempranas, combinando arte, juego, música y participación.

Los alumnos participarán en talleres diseñados para cada ciclo educativo acompañados de técnicos de animación y educación ambiental, en los que realizarán manualidades con material reciclado, cuadernillos de 'pinta y colorea' de los personajes, cuentacuentos ecológicos y dinámicas participativas.

'¡MURCI-INSECTOS AL RESCATE!', EL MUSICAL

El viernes 12 de septiembre, de 19.30 a 21.00 horas, será el estreno del musical '¡Murci-Insectos al rescate!', de 45 minutos y destinado a toda la familia.

Basurón, una criatura hecha de residuos, ha empezado a llenar todo de basura sin control y si no se hace algo pronto la huerta, la montaña de Carrascoy y hasta el río Segura podrían desaparecer bajo montones de desperdicios. Pero no está todo perdido. Aparecen Flora, la hormiga murcielana más valiente; Mari, la mariposa del valle; Libélula Azul, brillante y ágil como el río; Bolita, la escarabajo divertida; y el búho sabio.

Juntos aprenderán a trabajar en equipo, a enseñar el poder del reciclaje y a mostrarle incluso a Basurón que se puede cambiar.

Otra de las novedades que se incluye en la programación de la Feria de Septiembre es que por primera vez el parque de Terra Natura celebra el Feria Natura Family Day, una jornada de puertas abiertas tanto para visitar el zoo como para disfrutar de Aqua Natura, en la que los anfitriones serán los integrantes de 'Murci-Insectos'.

Será el lunes 15, de 11.00 a 19.00 horas, con acceso gratuito previa recogida de las invitaciones en la Oficina de Turismo (lateral del Teatro Romea), disponibles hasta agotar existencias.