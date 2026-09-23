Murcia acoge la próxima semana el XI Simposio Internacional sobre la Uva de Mesa

Presentación del XI Simposio Internacional de Uva de Mesa - CARM

MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Murcia acogerá la próxima semana el XI Simposio Internacional sobre la Uva de Mesa (TIGS 2026), un encuentro mundial de agricultura de vanguardia en el cultivo de esta fruta, que se celebra del 28 de septiembre al 2 de octubre, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha señalado en la presentación del simposio, junto al presidente de Apoexpa, Joaquín Gómez, que "este foro, está considerado el evento científico y técnico más relevante de la industria a nivel global y situará a la Región en el centro del debate internacional sobre el futuro del sector".

"Su celebración en la Región supone un reconocimiento histórico al liderazgo, la profesionalidad y la capacidad de innovación de nuestros agricultores y empresas", ha dicho Buendía.

Se prevé la participación de más de 600 profesionales, entre investigadores, productores y representantes de toda la cadena procedentes de los cinco continentes.

Buendía ha considerado que "este simposio convertirá a Murcia en el foro donde se debatirán los grandes retos globales a los que se enfrenta el sector, desde la eficiencia hídrica y el impacto del cambio climático hasta la agricultura regenerativa o las nuevas técnicas genómicas aplicadas al campo".

LIDERAZGO REGIONAL EN I+D+I Y EXPORTACIÓN

Durante su intervención, el consejero ha recordado que la Región de Murcia es la principal productora de uva de mesa sin semilla en Europa, concentrando más del 90% de este cultivo en España.

La apuesta por la I+D+i, a través del trabajo conjunto del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) y la iniciativa Itum, se han desarrollado 20 nuevas variedades de uva de mesa sin semillas.

Estas variedades, adaptadas a las exigencias climáticas actuales y con una excelente calidad organoléptica, ya se cultivan en más de 1.400 hectáreas de la Región y suman más de 2.000 hectáreas repartidas en 11 países de todo el mundo.

"Nuestra agricultura destaca por ser sinónimo de innovación y sostenibilidad. Gracias a la labor investigadora de centros como el Imida y la iniciativa Itum, hemos logrado crear un modelo productivo altamente competitivo que hoy se exporta y se cultiva a contra-estación en los cinco continentes", ha enfatizado el consejero.