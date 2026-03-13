Murcia alcanza el centenar de cercetas pardillas liberadas dentro del proyecto LIFE de recuperación de la especie

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, se dispone a liberar un ejemplar de cerceta pardilla - COMUNIDAD

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia alcanza el centenar de ejemplares de cerceta pardilla liberados en su territorio desde el inicio del programa de reintroducción de esta especie en peligro crítico de extinción en 2023. Con las sueltas realizadas en la Laguna de las Moreras, en Mazarrón, y en los Saladares del Guadalentín, en Alhama de Murcia, se consolida el trabajo desarrollado en los últimos años para recuperar la presencia de esta ave acuática en los humedales regionales.

En total, en la Región de Murcia se han liberado ya 100 ejemplares de cerceta pardilla, de los que 72 se han introducido en el entorno de las lagunas de Las Moreras, en Mazarrón, y 28 en los Saladares del Guadalentín, en Alhama de Murcia, según informa el Gobierno regional en un comunicado.

Durante los próximos días está prevista la liberación de otros 20 ejemplares adicionales en este último enclave, lo que permitirá continuar reforzando la población en este humedal.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha explicado que "alcanzar el centenar de cercetas pardillas liberadas en la Región supone un paso importante dentro del trabajo que estamos desarrollando para recuperar esta especie y favorecer su regreso estable a nuestros humedales".

Las primeras sueltas en la Región de Murcia dentro del actual programa comenzaron en 2023 y han continuado de forma progresiva en los años posteriores en enclaves de alto valor ecológico como la Laguna de las Moreras y los Saladares del Guadalentín.

Estas actuaciones forman parte de la estrategia de recuperación de la especie en el sureste peninsular. La cerceta pardilla es una de las aves acuáticas más amenazadas de Europa y llegó a desaparecer como reproductora en la Región durante el siglo pasado.

"El objetivo de este proyecto es recuperar poblaciones viables que puedan mantenerse en el tiempo y volver a integrar esta especie en nuestros ecosistemas", ha señalado el consejero.

Las liberaciones se realizan mediante el sistema conocido como suelta blanda, que consiste en mantener previamente a las aves durante unos días en jaulones de aclimatación instalados en el propio humedal. Durante ese periodo los ejemplares se adaptan progresivamente al entorno natural antes de su liberación definitiva.

Los ejemplares liberados proceden de centros especializados de cría en cautividad integrados en el programa de conservación de la especie, entre ellos el Centro de Recuperación de Fauna 'La Granja', en Valencia, gestionado por la Generalitat Valenciana, y el centro Cañada de los Pájaros, en Sevilla.

Estas actuaciones se desarrollan en el marco del proyecto europeo LIFE Cerceta Pardilla, cuyo objetivo es mejorar el estado de conservación de la especie mediante la restauración de hábitats, el refuerzo de poblaciones y el seguimiento científico de los ejemplares liberados.

El proyecto cuenta con la coordinación de la Fundación Biodiversidad y de la Junta de Andalucía, Generalitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Sociedad Española de Ornitología/BirdLife International y Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE).

Además de las sueltas de ejemplares, el programa incluye actuaciones de mejora y restauración de hábitats para favorecer la presencia de la cerceta pardilla en el medio natural, con trabajos de recuperación de humedales, mejora de la calidad del agua y adecuación de zonas de nidificación.

Un total de 46 nacimientos de pollos de cerceta pardilla Los resultados del programa comienzan a ser visibles. En los últimos años ya se han registrado episodios de reproducción de cerceta pardilla en humedales de la Región de Murcia, donde han nacido decenas de pollos en libertad, hasta 46, lo que confirma la progresiva consolidación de la especie en estos espacios naturales. Para el consejero, estos avances demuestran que el trabajo desarrollado está dando resultados.

"La presencia de nuevas parejas reproductoras y el nacimiento de pollos en nuestros humedales indican que estamos avanzando en la recuperación de una especie emblemática y en la mejora de la biodiversidad regional", afirma.

Vázquez subraya, además, que este tipo de proyectos reflejan el compromiso del Gobierno regional con la conservación del patrimonio natural. "La protección de nuestra biodiversidad es una prioridad y actuaciones como esta contribuyen a reforzar la resiliencia de nuestros ecosistemas y a poner en valor los humedales de la Región de Murcia", ha finalizado.