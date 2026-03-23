Murcia ampliará a dos días el festival 'El Jardín Secreto' con un 'highline' de 100 metros sobre el lago de Fofó

Presentación del festival 'El Jardín Secreto' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado este lunes la quinta edición del festival 'El Jardín Secreto', que se celebrará los próximos 28 y 29 de marzo en el Parque de Fofó. Como principal novedad, el evento amplía su duración a dos jornadas completas y contará con un espectáculo de 'highline' (equilibrismo en altura) sobre el lago del recinto, a cargo del especialista David Marco.

Los concejales de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y de Cultura, Diego Avilés, han detallado junto al director del festival, Borja Valdor, una programación que ocupará más de 20.000 metros cuadrados y mantiene su enfoque multidisciplinar combinando música, deporte urbano, sostenibilidad y actividades familiares, según ha informado el Consistorio capitalino.

"'El Jardín Secreto' es un ejemplo de cómo Murcia sigue consolidándose como una ciudad capaz de acoger eventos innovadores, sostenibles y pensados para todos los públicos", ha señalado Guillén.

En este sentido, ha subrayado que "este festival transforma un espacio público tan emblemático y céntrico como es el Parque de Fofó en un punto de encuentro donde conviven cultura, ocio y conciencia ambiental, reforzando el modelo de ciudad que estamos impulsando".

Por su parte, Diego Avilés ha destacado que esta quinta edición "demuestra la evolución de un festival que ya forma parte del calendario cultural de Murcia, con una programación que integra distintas disciplinas y acerca nuevas formas de expresión cultural a la ciudadanía".

Asimismo, Valdor ha explicado que "el Jardín Secreto 2026 es el reflejo de cómo un proyecto cultural puede crecer sin perder su esencia: seguimos apostando por la sostenibilidad, la creatividad y una programación que conecta con todos los públicos, pero dando un paso más en ambición, formato y experiencia".

NOVEDADES Y PROGRAMACIÓN MUSICAL

Entre las principales novedades de esta edición destaca la incorporación, por primera vez en Murcia, de un espectáculo de 'highline' a cargo de David Marco, que instalará una línea de 100 metros sobre el lago del parque. A lo largo del fin de semana se realizarán varios pases de este show que transformará el paisaje del parque en un escenario vertical.

Así, a lo largo del recorrido, el espectáculo se transforma en una secuencia de tensión y belleza con figuras imposibles como el cocodrilo, equilibrios extremos sobre un solo brazo, posiciones invertidas como el 'backlevel' o instantes de quietud absoluta en los que el tiempo parece detenerse.

David Marco incluso llegará durante el espectáculo a sentarse en una silla suspendida en el aire, sobre la cuerda.

La programación del sábado 28 incluirá, además, talleres de 'slackline' y una destacada presencia de cultura urbana con la celebración de la III Secret Groove-All Styles Dance Battle, junto a talleres de breakdance, salsa, bachata y milonga.

El cartel musical estará encabezado por artistas como 'Beardyman', referente internacional del beatbox y el live looping; Sr. Wilson, vinculado al 'raggamuffin' en castellano; y 'GREENLIGHT Sound System', con su propuesta de dub.

El festival se completa con espacios como 'The Secret Room', con instalaciones interactivas, talleres creativos y medioambientales, actividades deportivas, juegos tradicionales, planetario y actuaciones sobre el lago, así como una amplia oferta gastronómica y comercial.

Por otra parte, el domingo 29 mantendrá el carácter familiar del evento con propuestas como el III Levante Breaking Jam, el IV Encuentro de Swing y talleres vinculados a la música en vinilo y el scratch. Como novedad, el festival incorpora el espacio 'Vermut & Vinilo', dedicado a la cultura musical analógica, con sesiones de DJs en formato vinilo y demostraciones de 'turntablism'.

Entre los primeros confirmados destaca Julio Ródenas (Radio 3) y Lobezno, del Club Afrodisia y del programa Sateli3, también de Radio3.